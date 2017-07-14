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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Промышленные предприятия помогут привлечь к спорту больше детей и подростков

00:01 / Спорт
В Спасске считают, что развитию спорта будет способствовать поддержка предпринимателей
Автор фото: Дмитрий Осинин | Промышленные предприятия помогут привлечь к спорту больше детей и подростков
Фото: Дмитрий Осинин.

Рязанская область подарила миру многих выдающихся спортсменов. Это олимпийские чемпионы и призеры тяжелоатлет Василий Алексеев, конькобежка Клара Гусева, спортивный гимнаст Дмитрий Леонкин, боксер Алексей Киселев, баскетболистка Мария Калмыкова, футболист Олег Романцев и другие. Для достижения подобных высот необходимы соответствующие условия. Как существенный фактор улучшения результатов в регионе в последние годы создаются современные физкультурно-спортивные комплексы. Однако, по мнению специалистов, этого недостаточно.

ФСК необходимо оснащать современным оборудованием, спортивным инвентарем, создавать при них восстановительные центры, привлекать на работу высококвалифицированных тренеров-преподавателей. Да и без выездов на тренировочные сборы и соревнования прогресс в спорте вряд ли будет столь ожидаемым. Сегодня очевидно, что спорт высоких достижений – это сфера, требующая постоянной финансовой поддержки не только со стороны государства, но и спонсоров.

Глава региона Николай Любимов ставит задачу – укреплять материально-техническую базу спортивных учреждений, строить новые объекты и всячески помогать развитию спорта. Поддержать позицию руководителя области призван проект, инициированный в Спасском районе и получивший общее название «Развитию спортивной инфраструктуры района – внимание промышленных предприятий». Его первыми участниками стали производственные коллективы ООО «Риваль» (завод по производству мебели) и ОАО «Спасский кожевенный завод». Они подарили спортшколе современные маты, изготовленные на предприятиях, оборудовали мягкие стенки в зале борьбы, передали ограждения для боксерских рингов. Тренеры считают, что это позволит проводить тренировки в более комфортных и безопасных условиях.

Презентация проекта состоялась в Спасском физкультурно–оздоровительном комплексе «Евпатий Коловрат», где создана одноименная детско-юношеская спортивная школа. ФОК был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года.

В ДЮСШ работают секции дзюдо, джиу-джитсу, бокса, баскетбола, футбола и плавания. Они и ранее существовали, но ютились в неприспособленных помещениях. И несмотря на это, спасские спортсмены становились и чемпионами России, и чемпионами мира. Так, на отделении джиу-джитсу занимаются 72 воспитанника, которые стали победителями и призерами первенства России, первенства Центрального федерального округа России, Кубка России, всероссийского турнира «Кубок космонавтов». Отделение дзюдо насчитывает 66 воспитанников. Воспитанники хорошо проявили себя в первенстве России по универсальному бою «лайт», во всероссийском турнире и первенстве мира по универсальному бою. Секцию бокса посещают 27 спортсменов. Некоторые уже стали призерами в межрегиональном турнире по боксу, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, первенстве Центрального федерального округа, всероссийском детско-юношеском турнире по боксу.

Поддержка промышленных предприятий позволит спортивной школе открыть новые направления в подготовке спортсменов, привлечь к спорту больше детей и подростков, и, как результат – достичь новых высот в профессиональном спорте.

Руководство спортшколы надеется, что инициативу спасских заводов переймут и другие предприятия района, ведь у многих руководителей и сотрудников есть дети, которые занимаются в спортивной школе или только планируют начать занятия.

Точка зрения

07-10-34 Александр Бердянов,
главный инженер ООО «Риваль» (инициатор проекта):

– Главная задача проекта – привлечь к спорту особое внимание, сделать популярными представленные в районе виды спорта, способствовать развитию новых видов, обеспечить возможность людям заниматься теми или иными видами спорта. Полноценное занятие спортом в условиях современных социально-экономических преобразований предполагает ведение постоянного поиска дополнительных источников финансирования. Несмотря на популярность многих видов спорта, спонсора найти нелегко. Наш проект направлен на решение именно этой серьезной проблемы. Мы рассчитываем привлечь к участию в проекте все предприятия района и тем самым оказать максимально возможную спонсорскую помощь спортивным кружкам и секциям. Наша мебельная фабрика «Риваль» и Спасский кожзавод имеют возможность обеспечить спортивные секции современными матами и мягкими стенами. Другая организация, присоединившись к проекту, сможет помочь чем-то другим. В Спасском районе подобный проект проводится впервые, но мы планируем сделать его долгосрочным и надеемся, что он найдет отклик среди других предприятий и организаций.

07-10-33 Виталий Власов,
индивидуальный предприниматель, спонсор ДЮСШ «Евпатий Коловрат»:

– Я из своего жизненного опыта помню, как мне давались занятия спортом и как я стремился заниматься. Но для того чтобы спортсмены показывали высокие спортивные результаты, нужны условия. Сначала, занимаясь на любительском уровне, потом на профессиональном, спортсмены никогда не забудут, где они начинали свой путь и как им при этом помогали. Дети и молодежь в нашем обществе должны быть здоровыми, и мы в этом им должны помочь. Нам надо развивать новые для Спасска виды спорта. Материальные возможности в физкультурно-оздоровительном комплексе «Евпатий Коловрат» для этого созданы прекрасные, но нам нужно их приумножать, поэтому я поддерживаю проект «Развитию спортивной инфраструктуры района – внимание промышленных предприятий». Уверен, что и другие предприниматели последуют за мной.

07-10-35 Дмитрий Князев,
директор ДЮСШ «Евпатий Коловрат»:

– Проект «Развитию спортивной инфраструктуры района – внимание промышленных предприятий» имеет огромное социальное значение. Он поддерживает позицию главы региона Николая Любимова, позволяет решить поставленные им задачи. Мы надеемся, что проект будет расширен и выйдет за границы Спасского района, чтобы быть реализованным на территории всей Рязанской области, поскольку оннаправлен на создание условий для укрепления здоровья и спортивного совершенствования молодых спортсменов.

06-00-18 Николай Любимов,
Глава Рязанской области:

– Развитие физкультуры и спорта остается среди важнейших задач правительства области. Мы должны сделать спорт доступным для граждан всех категорий и возрастов. Так, продолжится укрепление материально-технической базы действующих спортивных объектов и строительство новых, модернизация и оснащение школьных спортзалов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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