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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Потенциал земли

00:01 / Люди дела
Автор фото: Дмитрий Осинин | Потенциал земли
Фото: Дмитрий Осинин.

В регионе активно развивается микрофермерское производство. Личные подсобные хозяйства без образования юридического лица становятся все более значимым сектором, обеспечивающим продовольственную безопасность. Это не только самозанятость и продажа излишков произведенного на приусадебных участках по демократическим ценам на ярмарках выходного дня, но и создание если не количественной, то ощутимой качественной конкуренции торговым сетям, которые далеко не всегда могут выложить на полку натуральный продукт, выращенный без химии. О том, легко ли начать такое дело и как живет подобный малый бизнес, расскажем на конкретном примере.

В спасском селе Троица вот уже несколько лет работает частный питомник растений – участок немногим более двадцати соток земли с домиком, в котором живет семья Галины Симоновой. Здесь есть все необходимое для выращивания элитных сортов клубники, помидоров и огурцов.

Спасский район больше известен как «огуречная страна», однако в последнее время местные жители начали отказываться от заработков на «пупырчатом золоте». Причины тому разные – и объективные, и субъективные. Но доходное ремесло не бросают люди работящие, точно знающие, чего стоит возделанная земля и как она способна накормить тех, кто делает ставку на крестьянский труд.

Галина Симонова ведет нас с фотокором показать свежий урожай помидоров. Две теплицы не просто похожи на длинные и просторные оранжереи, но и отапливаются газовыми котлами с системой батарей. Здесь выращиваются томаты с самой ранней весны и до поздней осени. И зимой можно было бы, да солнца мало. Нужны специальные фитолампы и щадящий энерготариф для фермеров, а с этим пока туго.

От помидоров плавно переходим к клубничным грядкам. Здесь раскинулись аккуратные рядки с десятками сортов, и все – элитные. Каждый кустик заботливо обработан и укутан. Лето, конечно, выдалось холодным, но доход урожая будет и от сочных плодов, от рассады и самих растений на продажу.

А начиналось все с практически дикой местности, которую удалось окультурить за восемь лет.

– Мы с мужем приехали из Магадана, – рассказывает Галина. – Хотелось жить поближе к столице, да и в теплом климате. Место выбирал муж: чтобы были хорошие подъездные пути и доступно по цене. В результате выбор остановили на Троице. Место понравилось, но участок был завален мусором, сухими деревьями, зарос бурьяном. Очень долго приходилось приводить все в порядок. А потом мы узнали, что здесь раньше был завод, так пришлось еще и рекультивировать землю, завозить КамАЗами новую почву. После этого мы еще и улучшали изначальный грунт навозом и соломой. Сейчас, конечно, с этим попроще, есть специальные препараты, которые лечат землю. Я периодически пользуюсь ими. Сначала занялись огурцами, но это было невыгодно: в сезон их стоимость доходила до рубля за килограмм. Тогда попробовали помидоры, и теперь стабильный урожай составляет более восьми тонн.

– Как вы пришли к строительству теплиц? – спрашиваю хозяйку.

– Там, откуда мы прибыли, выращивать что-либо можно только в теплицах, так что эта технология у нас была «с собой». А вот с гидропоникой столкнулись впервые. Вообще мы очень многое узнаем из Интернета. Так было и с этой технологией выращивания культур в жидкости. Мы долго осваивали этот процесс, и теперь томаты у меня чувствуют себя в ней отлично. Думаю и клубнику на гидропонику перевести. Как оказалось, местные специалисты мало разбираются в этой технологии, но в Краснодаре есть сообщество профессионалов, которые далеко продвинулись и даже создают собственные приемы выращивания. Я связываюсь с ними через социальные сети, некоторых из мастеров я знаю только по интернет-псевдонимам, но у нас завязалась отличная дистанционная дружба. На любой вопрос они могут дать ответ, причем быстро, и советы очень дельные. Огромное им спасибо, – рассказывает Галина.

– И сколько у вас сортов ягоды?

– Клубники более семидесяти, а малины – двадцать пять! Все это выращивается не только «на племя», но и ради ягод, которые тоже отлично раскупаются. Но главное – это преумножение кустиков первоклассных сортов, которые я выписываю со всей страны, внимательно изучаю, выявляю их особенности и затем развожу на продажу. Вот этим тонким процессом занимаюсь только сама, никого до этого не допускаю. Пришлось очень долго учиться искусству сохранять породу и добиваться обильного «приплода» у растений. Благодаря всемирной сети, а мы идем в ногу со временем, удается получать консультации у профессиональных агрономов, у таких же, как мы, фермеров. У нас уже сформировалось всероссийское общество мастеров возделывания небольших участков. Как оказалось, потенциал простых усадеб, а в нашем случае это всего лишь 24 сотки, огромен, а с учетом постоянно появляющихся новых технологий просто неисчерпаем. 

– Вы как-нибудь перерабатываете продукты производства? 

– Да. Это касается ягод. Ведь их можно замораживать, и когда идет избыток производства, именно так мы и делаем, а потом зимой изготавливаем из них пастилу, домашний мармелад, цукаты, которые отлично разбираются. Ведь урожай клубники порой исчисляется тоннами.

– А на ярмарки выходного дня заглядываете?

– Конечно, именно на ней, на площади Театральной в Рязани, мы и реализуем свою продукцию. Занять там место, конечно, трудно, но помогают специалисты министерства сельского хозяйства. Каждый раз на ярмарке не протолкнуться. Чувствуется, что люди понимают, как важно покупать экологически чистые, выращенные на свежем воздухе продукты.

– Не собираетесь ли вы свое хозяйство перевести в иной статус, скажем, в крестьянско-фермерское?

– Мы уже пенсионеры, так что настолько широко не замахиваемся. Но вот сын у меня задумывается над тем, чтобы создать ИП. Чем дальше, тем больше мы убеждаемся, что земля человека может кормить гораздо эффективнее, чем город. Раньше здесь, в Троице, на каждом дворе было неслабое огуречное производство, но постепенно все затухает. Конечно, остались люди, которые работают на своих усадьбах, как и раньше. Но в целом масштабы иные. Молодежь как начала исход из деревень много десятилетий назад, так до сих пор этот процесс продолжается. Конечно, каждый решает сам, но деревня сегодня сильно изменилась. Здесь экологическая чистота, свежий воздух, покой, натуральный труд, и он – очень рентабельный. Здесь можно планировать, реализовывать, зарабатывать. Конечно, сельское хозяйство само по себе рискованная затея, но если все сделать грамотно, не на одном, так на другом можно успешно «плыть». Вот и я стараюсь не останавливаться на достигнутом. К примеру, сейчас планирую заняться еще и жимолостью. Скорее всего свяжусь с Богучанским питомником, где самый лучший вариант, и за дело! Так что есть надежда на возрождение села, как минимум, через личные подсобные хозяйства, а из них потом, как знать, может вырасти большой питомник или плантация ягод, или тепличное хозяйство.

Вот такой взгляд из села. Взгляд человека, не побоявшегося взяться за крестьянский труд по-новому. Взгляд хозяина. Скажете, не типично? Так, может, пора уходить нам от «типичного» во всем и попытаться устроить жизнь по-новому – с пользой для себя, для дела, для людей?

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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