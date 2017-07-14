Стихи Есенина – за Великой китайской стеной

Как относятся к поэтическому творчеству нашего земляка в Поднебесной?

Что может быть общего между рязанским Сасовом и Китаем? Вопрос не из легких. Между тем в Сасове родился Иван Дмитриевич Кленин – живая легенда Военного института иностранных языков, фронтовик, ученый, посвятивший свою жизнь изу­чению китайского языка, литературы, истории, культуры Китая. По просьбе Ивана Дмитриевича его ученик, недавно вернувшийся из очередной поездки в Китай, Борис Николаевич Горбачев, доктор исторических наук, московский профессор, поделился с нами своими впечатлениями об отношении к творчеству Сергея Есенина в Поднебесной.

– Борис Николаевич, кто из переводчиков первым познакомил Китай с поэзией Сергея Есенина?

Б.Г. – Сергей Есенин за свою короткую жизнь успел побывать во многих странах и городах. Известны его поездки в Среднюю Азию (Ташкент, Самарканд), на Кавказ (Баку, Тифлис). Посещал он европейские страны: Германию, Францию, Бельгию, Италию и даже был за океаном – в США. Но вот в Китае побывать не довелось.

Впервые с именем Сергея Есенина китайских читателей познакомил китайский писатель, литературовед и переводчик Ху Юйчжи. В 1922 году он опубликовал в журнале «Восток» статью «Новая литература России», в которой рассказал о есенинской поэме «Пугачев» и стихотворении «Русь советская». Спустя 6 лет Ху Юйчжи напечатал статью «О Есенине» в ежемесячном журнале «Творчество».

В то время прогрессивные китайские деятели оценивали стихи Есенина с позиции «Поэт и революция». Поэтому, говоря о произведениях русского поэта, они отмечали его противоречивость в отношении к революционной действительности и негативно отзывались о «чистой» лирике Есенина. Такая точка зрения определенное время сохранялась и в более позднее время. Даже в начале 1980-х годов у некоторых китайских литературоведов встречались суждения о том, что Есенин был оторван от революции, его противопоставляли Владимиру Маяковскому, который считался настоящим «революционным поэтом».

Но китайские читатели видели в стихах Есенина большую художественную силу, любовь к родине, России. Есенин в эти годы становится популярным иностранным автором в Китае.

– Наверное, отношение к творчеству поэта как-то менялось в связи с изменением политических веяний?

Б.Г. – В 1960-70-е годы, когда советско-китайские отношения были плохими, особенно в годы «культурной революции» в Китае, когда в стране шла острая политическая борьба, было не до переводов советских писателей и поэтов. Однако с конца 1970-х годов, когда в Китае стали проводить курс реформ и открытости миру, начался новый период интереса к советской литературе, в том числе и к творчеству С.Есенина. В течение 10 лет были переведены основные его поэтические произведения, появилось множество статей с анализом его поэзии.

С 1978 по 2006 годы в Китае были переведены почти все стихотворения Сергея Есенина. Вышло 12 сборников его стихов. До сих пор они переиздаются и издаются новые книги. Несколько произведений Есенина даже входят в школьную программу. Так, стихотворение «Береза» изучается в шестом классе, «Песнь о собаке» – в восьмом классе.

– Мне кажется этот факт удивительным. Насколько поэзия рязанского поэта им понятна и близка?

Б.Г. – Но дело не только в раннем знакомстве китайских школьников со стихами русского поэта. Многие читатели Поднебесной, по мнению профессора Пекинского университета Ван Шоужэня, отмечают близость Есенина к «китайскому типу» по темпераменту и схожесть с великим китайским поэтом Ли Бо (701-762 гг.). И хотя Есенин никогда не был в Китае, он с удивлением заметил, что тысячу лет тому назад за Великой стеной жил китайский поэт, столь близкий ему по характеру и темпераменту. Интуиция не подвела Есенина. По оценке литературоведа Н.Ф. Федоренко, китайский поэт был действительно создателем проникновенных лирических творений, ярких образов, полных творческой фантазии, бурных эмоциональных порывов. Он создавал стихи на живом языке, в духе народных песен «юэфу».

– На кого из китайских поэтов стихи Есенина оказали наибольшее влияние?

Б.Г. – Думаю, особенно стоит отметить влияние творчества Есенина на поэта Хай Цзы, поэзия которого стала прорывом в истории новой китайской литературы 1980-х годов ХХ века.

Хай Цзы относился к представителям так называемых «туманных поэтов», которые в поисках художественных образов и литературных форм прибегали к аллегориям, иносказаниям, внешней загадочности, вычурности форм. Хай Цзы считал, что на него как на поэта большое влияние оказал Сергей Есенин, который в своих стихах говорил о неуютности существования человека, вырванного из патриархального мира природы. У Хай Цзы есть цикл стихотворений «Поэт Есенин». В одном из стихов он назвал себя китайским Есениным.

– Можно ли утверждать, что сейчас в Китае проводится целенаправленное исследование поэзии Есенина?

Б.Г. – Конечно. Важным элементом присутствия Есенина в Китае является работа китайских литературоведов по изучению творчества нашего поэта. В 1985 году в связи с 90-летием со дня рождения и 60-летием со дня кончины в Пекине проходил первый Международный симпозиум по изучению творчества Сергея Есенина.

Большой вклад в изучение творчества Сергея Есенина внес профессор Пекинского университета, лауреат премии им. М.Горького Союза писателей России за достижения в изучении и переводе русской литературы, обладатель «Медали Лермонтова» Го Юньпу. Он посвятил свою жизнь переводам и исследованию стихов Есенина, составил многотомное описание жизни поэта. На вопрос «Откуда у крестьянского парня из далекой провинции Шэньси такая любовь к России, к Есенину?» он ответил: «Есенин открыл для меня удивительный мир русской деревни, замечательный образ России, красоту и силу русских людей, природу вашей страны. Еще в юности я был покорен его лирикой. Китайские читатели любят Есенина, он им не наставник, а задушевный друг…». Неудивительно, что вышедший в 2005 году в переводе Го Юньфу сборник стихов Есенина был раскуплен в Пекине за один день.

– Насколько мне известно, творчество Есенина способствовало установлению контактов китайских и рязанских культурно-образовательных учреждений?

Б.Г. – Совершенно верно. Еще одним важным центром по изу­чению творчества Сергея Есенина в Китае стал Чанчуньский университет. Он установил партнерские связи с Рязанским государственным университетом им. С.А. Есенина, в котором с 2010 года начал работать Институт Конфуция. Рязанский вуз совместно с Чанчуньским университетом реализовали международный проект по созданию в Чанчуньском университете Научно-просветительского центра им. С.А. Есенина. Партнерами стали министерство культуры и туризма Рязанской области и Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. В этом году центр был открыт. Там действуют экспозиция, посвященная жизни и творчеству С.А. Есенина, исследованию его творческого наследия в России и Китае; библиотека, содержащая Полное академическое собрание сочинений С.А. Есенина, издания Рязанского госуниверситета и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, посвященные поэту; лекторий.

– Интересно, а наши сооте­чественники, проживающие в Китае, как-то проявляют себя в продвижении творчества Есенина?

Б.Г. – Есть очень яркий пример. Вы знаете, в Китае особенно не принято декламировать стихи со сцены. Они трудны для восприятия на слух по многим причинам (диалектные различия, лаконичность слов и фраз, значительное число омофонов – одинаково звучащих слов). И тем отраднее отметить, что проживающий с родителями в Китае школьник Гордей Колесов подготовил на конкурс на китайском телевидении выступление с декламацией на китайском и русском языках есенинского стихотворения «Гой ты, Русь моя родная…». Ролик, записанный папой Гордея Евгением Колесовым, ведущим программы «Открытие Китая» на 1 канале российского ТВ, уже размещен в Интернете. Кстати, сборник стихов Есенина он приобрел в книжном магазине в Гуанчжоу. Благодаря выступлению Гордея о Есенине услышат миллионы телезрителей. И у поэзии Есенина станет еще больше почитателей в Китае.

Юрий Васюнькин