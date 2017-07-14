Дом окнами в будущее

Погибающий архитектурный памятник получил вторую жизнь благодаря инвесторам

В некогда заброшенной и полуразрушенной старинной касимовской усадьбе на берегу Оки начались масштабные реставрационные работы. Объект культурного наследия регионального значения, так называемый дом Кастрова, буквально через пару лет должен превратиться в современный гостиничный комплекс бизнес-класса. При этом полностью будет сохранен и восстановлен исторический облик этого места. Возрожденная купеческая усадьба станет частью большого проекта – туристско-рекреационного кластера «Касимовский», который сейчас создается в районном центре.

В древнем Касимове, который известен как город двух культур – русской и татарской, сейчас насчитывается порядка шести десятков объектов культурного наследия различного значения. Это древняя мечеть, усыпальницы татарских ханов, православные храмы, бывшие купеческие дома, другие здания и строения. Все вместе это создает неповторимый облик купеческого города с более чем восьмивековой историей (Касимову в этом году исполнится 865 лет). Однако время властно даже над самыми крепкими стенами, и сегодня некоторые памятники архитектуры состарились настолько, что, кажется, скорая их кончина неизбежна.

Подобная печальная судьба могла ожидать и дом Кастрова – одного из самых выразительных памятников архитектуры Касимова. В свое время этот дом, находящийся в глубине усадьбы, называли в городе дворцом. Огромный, в три этажа, с колоннами, сложенный из темно-красного кирпича, обнесенный со стороны Оки огромной стеной, он походил на настоящий замок и являлся примером провинциального ампира. Въездные ворота с калиткой были богато оформлены столбами с тяжелыми полуколоннами и белокаменными завершениями в виде ваз. В XIX веке усадьба переходила от одних касимовских купцов к другим, а название она получила по фамилии последнего владельца. В советские годы в здании располагались тубдиспансер, педучилище, общежитие, а затем жилые квартиры. Десять лет назад жильцов старинного многоквартирного дома расселили, и он стал стремительно разрушаться. В итоге, говоря языком реставраторов, объект пришел в руинированное состояние. Крыша дома фактически отсутствовала, произошло частичное разрушение перекрытий, окон и вовсе не было. На территории самой усадьбы царило полнейшее запустение и разруха.

Все изменилось в 2015 году, когда для усадьбы Кастрова, выставленной тогда на торги, нашелся собственник, готовый инвестировать в восстановление объекта. Это столичная компания «Центр комплексного развития», которая уже больше 20 лет занимается реставрацией и воссозданием утраченных памятников архитектуры.

– Нас заинтересовал этот объект потому, что он достаточно красивый, удачно расположен, и в перспективе есть возможность использовать его в качестве гостиничного комплекса, – объясняет генеральный директор «Центра комплексного развития» Андрей Филиппов.

Важно то, что реставратор-собственник нашелся очень вовремя: еще каких-то три – четыре года, и объект пришлось бы восстанавливать по фотографиям. Вместе с тем было понятно, что путь от полуразрушенной купеческой усадьбы к четырехзвездочной гостинице предстоит долгий, непростой, а работы займут несколько лет. Что же сделано на настоящий момент? Во-первых, еще осенью 2015 года были проведены, говоря языком реставраторов, первоочередные противоаварийные мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего разрушения дома и усадебных построек. С территории усадьбы и прилегающей территории были вывезены десятки тонн мусора. Затем реставраторы принялись за воссоздание въездной зоны и усадебных флигелей. В этих строениях была произведена детальная вычинка кирпичных стен, заново сооружены крыши и перекрытия, восстановлены белокаменный декор, печные трубы, деревянные окна и двери в историческом стиле. А вот восстановление непосредственно самого особняка только предстоит. Начать ремонтно-реставрационные работы собственник пока не может, поскольку дом является объектом культурного наследия, и все действия с ним согласуются в соответствующих инстанциях.

– Сейчас готовится проектно-сметная документация, в ближайшее время она поступит в органы охраны на согласование, и как только они дадут добро, можно будет начинать реставрировать главный усадебный дом, – поясняет Андрей Филиппов.

Планируется, что в особняке Кастрова будет воссоздана обстановка купеческого быта XIX века с учетом некоторых особенностей именно этого дома. Например, во время обследования объекта были обнаружены фрагменты отделки помещений оселковым мрамором (такой вид отделки считается богатым, его можно увидеть в Большом Кремлевском дворце, Эрмитаже и других дворцах Москвы и Северной столицы). Эта интересная историческая деталь будет использоваться во время реставрации дома Кастрова.

После окончания реставрации в особняке планируется разместить так называемые исторические гостиничные номера класса «люкс» – с антикварной мебелью, соответствующим оформлением и освещением. К сожалению, документально подтвержденных сведений о том, каким был интерьер именно в этом доме, нет. Поэтому обстановка будет воссоздаваться по аналогам того времени.

Закончить восстановление и реставрацию усадьбы по документам необходимо к 2021 году. Но собственники объекта намерены ускориться и сделать это уже через пару лет. Объем запланированных инвестиций составляет примерно 150 миллионов рублей.

В конечном итоге восстановленная историческая усадьба станет современным комплексом для приема гостей города, будет включать в себя не только гостиничные номера разных категорий, но еще туристический центр, кафе, ресторан, два конференц-зала и СПА-комплекс. А поскольку усадьба находится на берегу Оки, то ее собственники решили пойти дальше. Они взяли прибрежную часть в долгосрочную аренду, чтобы создать на ней рекреационную зону и причал для маломерных судов. Доступ на эту территорию будет открыт не только для постояльцев гостиницы, но и для всех желающих.

Восстановление старинной усадьбы Кастровых – не единственный проект «Центра комплексного развития» в Касимове. Сейчас компания принимает самое активное участие в разработке концепции туристско-рекреационного кластера «Касимовский», намерена и в дальнейшем работать в формате муниципально-частного партнерства и инвестировать в развитие туристического потенциала города.