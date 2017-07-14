23:40 МСК
Пятница
14 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
109

На кадры для «Цифровой экономики» выделят 5 млрд. рублей в год

00:01 / Актуально
Россияне смогут бесплатно переобучиться в интернете
На кадры для «Цифровой экономики» выделят 5 млрд. рублей в год

Более миллиона россиян ежегодно смогут получить бесплатный доступ к онлайн-программам второго высшего образования.

Это станет возможно благодаря электронным ваучерам – их будут предоставлять желающим повысить квалификацию или получить новые компетенции для цифровой экономики. Ежегодно на эти цели планируется выделить порядка 5 млрд. рублей. Это предусматривает госпрограмма «Цифровая экономика» – 5 июля ее одобрил Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Разработчики программы отметили, что современные школы и вузы готовят специалистов для работы в традиционной экономике. Если такая ситуация продолжится, с каждым годом разрыв с реальными запросами предприятий, выстраивающих стратегию бизнеса в цифровой экономике, будет возрастать.

– Будет накапливаться критическая масса специалистов, не нужных рынку, но обладающих дипломами престижных вузов по модным на момент поступления специальностям, – рассказал директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, один из соавторов «Цифровой экономики» Дмитрий Песков. – Одновременно будет расти и число квалифицированных людей, которые не смогут самостоятельно приспособиться к изменениям.

Дмитрий Песков подчеркнул, что раньше необходимость «перезагрузки» системы образования возникала раз в 20–30 лет, но сейчас нужен механизм ее актуализации раз в 2–3 года.

– Преодоление кадрового голода и низкий уровень безработицы надо обеспечить двумя способами, – заявил Дмитрий Песков. – Для новых кадров это радикальное изменение учебных планов, их максимальная адаптация под индивидуальные способности студента. Для людей, имеющих квалификацию, нужна система переподготовки для работы в цифровой экономике.

Согласно программе «Цифровая экономика», государство готово вкладывать в переподготовку 5 млрд. рублей в год. Благодаря этому более миллиона человек ежегодно смогут бесплатно получить доступ к онлайн-программам второго высшего образования.

– Предполагается в первую очередь задействовать частные и государственные платформы онлайн-обучения. Ключевые компетенции цифровой экономики эффективнее осваиваются в режиме онлайн, – пояснил Дмитрий Песков. – С участием вузов и частных компаний, имеющих передовые учебные курсы, будет составлен набор программ для переподготовки в области цифровой экономики.

По словам Дмитрия Пескова, сегодня обсуждаются два основных способа реализации программы.

– Первый – это открытое тестирование, с учетом потребностей компаний и предприятий цифровой экономики. Важно, чтобы люди после переподготовки не оставались на рынке труда, а шли работать в компании, которым такого рода специалисты нужны. В этом смысле мы строим систему под заказ этих компаний, – объяснил Дмитрий Песков. – Второй путь – система ваучеров для тех, чье рабочее место освобождается из-за автоматизации или повышения производительности труда.

В ваучерной системе может использоваться механизм софинансирования – государство и будущий работодатель совместно оплатят переподготовку.

По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, отечественной IT-отрасли не хватает 400 тыс. специалистов.

– Очевидно, что вузы с этим дефицитом не справятся. Помощь может прийти со стороны бизнеса (корпоративные университеты, курсы подготовки и переподготовки IT-специалистов) и государства (поддержка проектов по дистанционному обучению или дополнительному обучению, в том числе онлайн-курсов), – отметил Сергей Плуготаренко. – При этом молодые специалисты мобильны и активны, могут, что называется, позаботиться о себе сами. Важно охватить сегмент «35+».

В этой возрастной группе РАЭК видит большой потенциал для восполнения кадрового дефицита на IT-рынке. Сегодня большая часть людей в этой группе не имеют отношения к IT. Но в РАЭК уверены, что их можно переориентировать на IT-специальности и за короткий период получить недостающее количество специалистов.

– Для развития цифровой экономики мало только инфраструктуры, необходимо включение всего общества, – заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ, защищает интересы интернет-сообщества) Сергей Гребенников. – Через 5–7 лет не будет ни одной профессии, где не нужно знание технологий и умение обращаться с роботом. Так что курс верный. Теперь важна реализация.

По данным РАЭК, в России в IT-отрасли занято 2,3 млн. человек. До 2020 года в этой индустрии сохранится стабильный спрос на персонал.

Минтруд не предоставил оперативного комментария по теме. Пресс-служба Мин-обрнауки сообщила, что министерство принимает активное участие в работе по госпрограмме «Цифровая экономика».

Владимир Зыков
(материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани по ряду адресу на два дня отключат электроэнергию

После проведенного рязанскими судебными приставами Дня единого приема граждан, должники погасили задолженность в 500 тысяч рублей

На территории Рязани не завершено строительство 109 многоквартирных жилых домов

Нужна помощь
Газзаев: «Результат сборной России на Кубке конфедераций удручает»
Известный российский тренер – о выступлении национальной команды на домашнем международном турнире и грядущем старте нового сезона чемпионата страны
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
По выбору жителей
В регионе стремятся эффективно поддерживать местные инициативы
Юрий Евстифеев
Общество
О насущном – с народными избранниками
Глава региона Николай Любимов встретился с депутатами-единороссами Рязанской городской Думы
Людмила Иванова
Событие
Учиться, учиться, учиться
Рязанские управленцы прослушали необычную лекцию
Юрий Евстифеев
Событие
Территория общей заботы
В рабочем поселке Лесной Шиловского района стартовал социальный проект «Наш любимый детский парк»
Общество
Неделя глазами экспертов
РВ ТВ
Болоньский процесс
Мещерская узкоколейка связала Рязанcкую область с Индией
Димитрий Соколов
Читатель - газета
И старший друг, и наставник
Читатель - газета
Стартует Третий всероссийский конкурс дневников приемных семей «Наши истории»
Читатель - газета
Нужна помощь
Собеседник
Стихи Есенина – за Великой китайской стеной
Как относятся к поэтическому творчеству нашего земляка в Поднебесной?
Люди дела
Потенциал земли
Михаил Скрипников
Спорт
Промышленные предприятия помогут привлечь к спорту больше детей и подростков
В Спасске считают, что развитию спорта будет способствовать поддержка предпринимателей
Вячеслав Астафьев
Спорт
Школа резерва
Почему спорт стал популярен у сельских мальчишек и девчонок
Спорт
Тамбовские дуплеты
Рязанские волейболисты-«пляжники» оформили два дубля турниров ЦФО – золотой и бронзовый
Культура
Кружево северных историй
В Рязанском кремле открылась выставка холмогорской резьбы по кости
Татьяна Клемешева
Общество
Посторонним вход запрещен
Карточным мошенникам ужесточат наказание
Наши новости
Встреча на Красной площади
Дочь фотожурналиста Михаила Савина получила в подарок книгу «К штыку приравняли перо»
Ирина Сизова
Наши новости
Центральная пресса о Рязани и области
Ищу маму
Ищу маму
Путевой лист
Широким фронтом
В разной стадии дорожного ремонта находятся 14 объектов улично-дорожной сети Рязани
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
УАЗ отзывает автомобили
Автосервис в удобное для водителей время придется посетить владельцам 70 тысяч «патриотов», «пикапов» и «карго», выпущенных с января 2014 года
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Владельца «пробьют» по базе
Полис ОСАГО больше не нужно предъявлять при постановке автомобиля на учет
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Дорожные правила – для всех одни
Как ездят по рязанским дорогам иностранные водители
Вячеслав Астафьев
Без барьеров
Мы вместе
В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых помогают детям с нарушениями зрения
Без барьеров
Учимся жить
Дело ради пользы, здоровья и удовольствия
Общество
Сыграйте песню, ребята!
Можно сказать и так: «Сплетите нам русский узор»
Татьяна Банникова
Игры разума
На витке популярности
Спортивные таланты надо раскрывать в детском возрасте
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Что для прогресса нужно?
Встречи с природой
Тайные тропы
Для одних они – проза жизни, для других – поэзия бытия
Иван Назаров
Вернисаж
Любящий взгляд и точная рука
Творчество белорусского живописца Василия Пешкуна знают во многих странах
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы