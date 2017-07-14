На кадры для «Цифровой экономики» выделят 5 млрд. рублей в год

Россияне смогут бесплатно переобучиться в интернете

Более миллиона россиян ежегодно смогут получить бесплатный доступ к онлайн-программам второго высшего образования.

Это станет возможно благодаря электронным ваучерам – их будут предоставлять желающим повысить квалификацию или получить новые компетенции для цифровой экономики. Ежегодно на эти цели планируется выделить порядка 5 млрд. рублей. Это предусматривает госпрограмма «Цифровая экономика» – 5 июля ее одобрил Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Разработчики программы отметили, что современные школы и вузы готовят специалистов для работы в традиционной экономике. Если такая ситуация продолжится, с каждым годом разрыв с реальными запросами предприятий, выстраивающих стратегию бизнеса в цифровой экономике, будет возрастать.

– Будет накапливаться критическая масса специалистов, не нужных рынку, но обладающих дипломами престижных вузов по модным на момент поступления специальностям, – рассказал директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, один из соавторов «Цифровой экономики» Дмитрий Песков. – Одновременно будет расти и число квалифицированных людей, которые не смогут самостоятельно приспособиться к изменениям.

Дмитрий Песков подчеркнул, что раньше необходимость «перезагрузки» системы образования возникала раз в 20–30 лет, но сейчас нужен механизм ее актуализации раз в 2–3 года.

– Преодоление кадрового голода и низкий уровень безработицы надо обеспечить двумя способами, – заявил Дмитрий Песков. – Для новых кадров это радикальное изменение учебных планов, их максимальная адаптация под индивидуальные способности студента. Для людей, имеющих квалификацию, нужна система переподготовки для работы в цифровой экономике.

Согласно программе «Цифровая экономика», государство готово вкладывать в переподготовку 5 млрд. рублей в год. Благодаря этому более миллиона человек ежегодно смогут бесплатно получить доступ к онлайн-программам второго высшего образования.

– Предполагается в первую очередь задействовать частные и государственные платформы онлайн-обучения. Ключевые компетенции цифровой экономики эффективнее осваиваются в режиме онлайн, – пояснил Дмитрий Песков. – С участием вузов и частных компаний, имеющих передовые учебные курсы, будет составлен набор программ для переподготовки в области цифровой экономики.

По словам Дмитрия Пескова, сегодня обсуждаются два основных способа реализации программы.

– Первый – это открытое тестирование, с учетом потребностей компаний и предприятий цифровой экономики. Важно, чтобы люди после переподготовки не оставались на рынке труда, а шли работать в компании, которым такого рода специалисты нужны. В этом смысле мы строим систему под заказ этих компаний, – объяснил Дмитрий Песков. – Второй путь – система ваучеров для тех, чье рабочее место освобождается из-за автоматизации или повышения производительности труда.

В ваучерной системе может использоваться механизм софинансирования – государство и будущий работодатель совместно оплатят переподготовку.

По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, отечественной IT-отрасли не хватает 400 тыс. специалистов.

– Очевидно, что вузы с этим дефицитом не справятся. Помощь может прийти со стороны бизнеса (корпоративные университеты, курсы подготовки и переподготовки IT-специалистов) и государства (поддержка проектов по дистанционному обучению или дополнительному обучению, в том числе онлайн-курсов), – отметил Сергей Плуготаренко. – При этом молодые специалисты мобильны и активны, могут, что называется, позаботиться о себе сами. Важно охватить сегмент «35+».

В этой возрастной группе РАЭК видит большой потенциал для восполнения кадрового дефицита на IT-рынке. Сегодня большая часть людей в этой группе не имеют отношения к IT. Но в РАЭК уверены, что их можно переориентировать на IT-специальности и за короткий период получить недостающее количество специалистов.

– Для развития цифровой экономики мало только инфраструктуры, необходимо включение всего общества, – заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ, защищает интересы интернет-сообщества) Сергей Гребенников. – Через 5–7 лет не будет ни одной профессии, где не нужно знание технологий и умение обращаться с роботом. Так что курс верный. Теперь важна реализация.

По данным РАЭК, в России в IT-отрасли занято 2,3 млн. человек. До 2020 года в этой индустрии сохранится стабильный спрос на персонал.

Минтруд не предоставил оперативного комментария по теме. Пресс-служба Мин-обрнауки сообщила, что министерство принимает активное участие в работе по госпрограмме «Цифровая экономика».

Владимир Зыков

(материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)