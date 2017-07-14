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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Газзаев: «Результат сборной России на Кубке конфедераций удручает»

00:01 / Актуально
Известный российский тренер – о выступлении национальной команды на домашнем международном турнире и грядущем старте нового сезона чемпионата страны
Газзаев: «Результат сборной России на Кубке конфедераций удручает»

На прошедшем в России Кубке конфедераций россиянам не удалось пройти групповой этап и выйти в стадию плей-офф.

Бывший главный тренер сборной России по футболу, ныне занимающий должность заместителя председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился своим мнением о выступлении национальной команды, отметил высокий уровень организации турнира, а также оценил перспективы подопечных Станислава Черчесова на предстоящем чемпионате мира 2018 года в нашей стране.

– Как оцените выступление российской сборной на прошедшем турнире?

– Как провальное. Результат сборной на Кубке конфедераций удручает. О выступлении команды принято судить по ее результатам. Вот и в этот раз, как и в четырех предыдущих, мы вновь не смогли выйти из группы. Наша национальная команда уже на пяти подряд крупных турнирах не может попасть в стадию плей-офф. Это полный крах. В РФС ставят цель – популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Но популяризация достигается за счет успехов, а не очередных провалов. Никто не будет любить команду, которая постоянно проигрывает. Это факт. Мы предлагали различные варианты стратегии развития футбола в нашей стране, но все они остались незамеченными. Ну а сегодня мы имеем то, что имеем.

– Вам понравилась организация Кубка конфедераций?

– Безусловно. Этот турнир доказал всему миру, что в России прекрасные условия для проведения спортивных мероприятий на самом высоком уровне. У нас потрясающие болельщики, высочайший уровень безопасности – посмотрите, на турнире не было ни одной крупной драки или прочих противоправных действий. Наши гости остались безумно довольны и с удовольствием вернутся к нам еще раз. Приятно, что все прошло именно так.

– Какой матч на турнире запомнился вам больше всего?

– Было много ярких и конкурентных игр, но я бы хотел выделить две команды – Чили и Германию. Чилийцы – одна из самых харизматичных команд, они играют сердцем. А немцы – прагматики в чистом виде. Многие перед началом турнира жаловались на то, что сборная Германии привезла полурезервный состав, но даже этим составом они завоевали трофей. В этом плане нам надо брать с них пример – после провала в 2000 году немецкая федерация футбола сделала правильные выводы и полностью перестроила систему подготовки футболистов. И что они имеют сейчас? Сборную, в которой на каждую позицию есть четыре-пять сильнейших претендентов. Остается только порадоваться за них и сделать должные выводы.

– Скоро стартует чемпионат России по футболу. Кого бы вы назвали главными фаворитами в борьбе за чемпионство?

– Все тех же – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». И если столичные команды пока не так активны на трансферном рынке, то петербуржцы, безусловно, работают с размахом. Они подписали солидное количество контрактов с российскими футболистами, уже приобрели высококлассного легионера Паредеса из «Ромы». Ходят разговоры о еще нескольких серьезных трансферах. Видимо, руководство клуба осталось недовольно тем, что «Зенит» не смог попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, и решило провести серьезную работу. Что касается ЦСКА, тут не стоит ждать такого же размаха – армейцы по традиции работают тихо, приобретая приличных молодых талантливых футболистов. К тому же в прошлом сезоне в команде ярко раскрылись свои воспитанники, на которых и будет делаться ставка.

– Кто может вмешаться в чемпионскую гонку?

– Уверен, «Краснодар» и «Локомотив» могут доставить проблем фаворитам. Бердыев в «Рубине» соберет интересную команду, так что грядущий чемпионат обещает быть очень интересным. Но, на мой взгляд, вряд ли кто-то сможет помешать «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА разыграть звание лучшей команды РФПЛ.

– Как прокомментируете ситуацию в клубе «Ростов», который в межсезонье покинули более 10 футболистов?

– Всем известно, что большинство игроков этого клуба ушли к Курбану Бердыеву, перешедшему в «Рубин». Как только турк-менский специалист покинул «Ростов», многие футболисты сделали то же самое. Для меня, как и для большинства людей из мира футбола, это было ожидаемо.

Азамат Бостанов
(материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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