Болоньский процесс

Мещерская узкоколейка связала Рязанcкую область с Индией

Узкая железнодорожная колея, соединившая Рязанский и Клепиковский районы области, исчезла еще в конце прошлого века. Оставались небольшие участки мещерской магистрали в окрестностях поселках Тума. Мы были среди последних пассажиров, совершивших поездку на дрезине по узкоколейке от Тумы до Голованова. Компанию нам тогда составил знаменитый журналист Василий Михайлович Песков.

Эту ветку охранял и поддерживал в рабочем состоянии старый железнодорожник Сергей Алексеевич Никулин. Рельсовый путь давно разобрали. Но мы все-таки нашли чудом сохранившуюся узкоколейку среди мещерских лесов и болот. Она продолжает верой и правдой служить людям в поселке Болонь. Пассажиров по маленькой железной дороге не перевозят. Только грузы. Зато для поселка торфоразработчиков она имеет исключительно важное значение. Нам предстоит отправиться на поезде к одному из участков, где добывают полезное ископаемое.

До дизельного тепловоза «ТУ-4», издали похожего на паровозик игрушечной железной дороги, нужно добираться по толстому слою торфа, который дожидается отправки на сортировочную линию. Широкий след от мощного трактора во многом упрощает задачу. Возле тепловоза нас дожидается Александр Володькин. Начинается наше движение по зеленому коридору.

– Землянику будешь? – предлагает машинист.

На пару минут останавливаемся среди зарослей крупной ягоды. Спрыгиваю с подножки и оказываюсь по колено в траве. Вот эта поросль и причиняет больше всего неудобств поезду, затрудняя движение.

Штурвалом регулируется скорость, небольшой рычаг-ступень служит аналогом автомобильной коробки передач. Среди других элементов управления – рычаг тормоза, гудок и кнопка для подачи песка на рельсы, чтобы улучшить сцепление.

Александр работает в компании «Питэр Пит» с 1989 года. Он застал расцвет торфодобычи, ее упадок и теперь является свидетелем бурного возрождения производства. Конечно, до прежнего уровня выработки горючего полезного ископаемого (до 1 млн. тонн в год) уже не подняться. Но таких объемов больше и не требуется с тех пор, как Шатурская ГРЭС перешла на газ. Из одиннадцати предприятий объединения Шатурторф уцелело одно – в поселке Болонь, а еще его отделение в Ласкове. В Рязанском районе, на Красном болоте, добывают торф и прессуют его в брикеты. Особым спросом это калорийное топливо, не уступающее даже подмосковным углям, пользуется у потребителей Московской области и Сербии. А на болотах Клепиковского района добывают торф для производства различных видов питательных грунтов. Только сначала болота осушают. Александр водит поезд с мая по август – в это время как раз и извлекаются из торфяников продукты перегноя, которые применяют в сельском хозяйстве, садоводстве и декоративном цветоводстве.

Мы останавливаемся где-то на полпути и ждем, когда вагоны с торфом подтянет трактор. Не все участки железной дороги в идеальном состоянии, и риск схода с рельсов исключить нельзя. Есть стыковка с тепловозом! Вместо десяти вагонов берем пять, скорость состава еще снижается, и преодолевать два километра мы будем минут двадцать, не меньше.

– Я своей работой очень доволен, и о том, чтобы водить большие поезда, никогда не помышлял. Моя жизнь связана с поселком, у меня на этой узкоколейке работал машинистом отец, а мама переводила стрелки. И когда я пришел из армии, сразу устроился в депо торфопредприятия, – рассказывает по дороге Александр.

Сейчас он работает и за стрелочника. Останавливаем состав, чтобы перейти на другую ветку. По пути до стрелки Александр еще раз проверяет надежность замков на вагонах. Ну вот и открыта другая колея, едем на базу.

С 2009 года добыча и производство торфяных грунтов идет по нарастающей. Уже и 35 тысяч тонн в год не предел. К продукции компании проявили интерес Казахстан, Узбекистан, другие страны бывшего Советского Союза. А теперь торфосодержащие удобрения ждут в Индии. Выходит, что мы на стареньком тепловозе «ТУ-4» проехали первые километры, соединяющие Болонь с далеким государством на юге континента. С мещерской узкоколейки начинается путь, связывающий экономические интересы Рязанской области и Индии.

На разгрузочном участке нас встречают. Опускаются аппарели, и тонны рыхлого торфа мягко высыпаются на землю. Сейчас всю эту массу соберут тракторами, чтобы потом отправить в автоматизированные фасовочные цеха, оснащенные финским и канадским оборудованием. У нас в стране, к сожалению, такие роботизированные линии не выпускаются. Ну а мы отправляемся на экскурсию в единственный в Рязанской области музей, посвященный торфу и людям, добывающим его в поселке Болонь с 1952 года.

Начинался поселок с палаток и коммунальных бараков, кругом были болота и непролазная грязь, торф добывали вручную. Благодаря труду нескольких поколений здесь появился благо­устроенный поселок со своей школой, детским садиком, домом культуры, не успели построить только спорткомплекс. Директор предприятия Анатолий Беляев рассказывает, что в трудные годы падения добычи полезного ископаемого выживали, как могли: выпускали радиодинамики, шили детский трикотаж и обувь, пока не помог случай – приехавший погостить в поселок из Москвы бизнесмен заинтересовался комбинатом и вложил средства в торфодобычу.

– Ну а почему называется компания «Питэр Пит»? – интересуюсь у директора.

– Очень просто. Ведь Петр Первый в 1696 году повелел добывать торф на топливо, и мы его считаем отцом-основателем всей торфяной промышленности России, – говорит Беляев.

На торфяных грунтах произрастают великолепные цветы, ягоды, фруктовые деревья, грибы. Целый стенд в музее посвящен этим замечательным плодам, к выращиванию которых приложили руки болоньские торфоразработчики. И машинист тепловоза «ТУ-4» Александр Володькин тоже причастен к этим аграрным достижениям. Он заводит тепловоз и отправляется в леса за оставшимися пятью вагонами торфа. Его поезду, осторожно ползущему по узкоколейке, люди машут руками из своих огородов. А он приветствует их короткими гудками. Здесь все друг друга знают по именам, потому что Болонь стала для них одной судьбой.