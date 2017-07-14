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Выпуск № 128 (5415)
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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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И старший друг, и наставник

00:01 / Читатель - газета

«Слышала, что в Рязани есть социальная служба, которая занимается помощью подросткам, совершившим правонарушения и преступления, в том числе отбывшим наказания за них. Хотелось бы подробнее узнать об этой службе.

 

Елизавета Васильева, г. Рязань»

 

В Рязани, в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья», с 2009 года функционирует отделение социальной помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушения и преступления; несовершеннолетним, отбывшим наказание за совершенные преступления.

Сюда могут обратиться ребята, у которых возникли проблемы с законом или которые уже отбыли наказание за совершенные преступления и так и не смогли найти общий язык с родителями, родственниками и окружающими. Психологи, работающие в этом отделении, проводят консультации для подростков группы риска и их родителей.

Одним из направлений деятельности отделения является патриотическое воспитание. Здесь создан волонтерский отряд «Будьте достойны», в который входят двадцать подростков в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Деятельность волонтерского отряда направлена на воспитание ребят в духе гуманного отношения к людям, патриотизма и активной жизненной позиции, толерантности, любви и уважения к традициям общества. Волонтеры участвуют в таких патриотических акциях, как «Письма Победы», «Иначе не могут Отчизны сыны», «Защитники Отечества».

С 2017 года комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» сотрудничает с центром военно-патриотического воспитания и Рязанским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Традиционно воспитанники проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов, оказывают им необходимую помощь, поздравляют с праздниками.

Центр «Семья» взаимодействует с центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Рязанской области (ЦВСНП). Работа с подростками направлена на снижение вероятности совершения повторного преступления или правонарушения, установку на законопослушное поведение через патриотическое воспитание.

Отделение проводит большую работу с подростками, уделяя внимание организации досуговой и просветительской деятельности несовершеннолетних в свободное от учебы время. Так, в центре «Семья» есть тренажерный зал (бесплатный аналог фитнес-центра), куда подопечные могут приходить. А в качестве инструкторов с ребятами работают десантники 137-го рязанского полка ВДВ. Здесь же, в отделении, работает гончарная мастерская и танцевальный кружок. Раз в месяц для трудных подростков в центре «Семья» проводят встречи с интересными людьми, которые в неформальной обстановке рассказывают о тонкостях той или иной профессии.

В прошлом году специалистами отделения оказана социальная помощь ста семидесяти пяти гражданам. За первое полугодие текущего года – уже ста восьмидесяти двум гражданам. Сейчас в отделении состоят на учете сто пять человек: шестьдесят шесть несовершеннолетних, тридцать одна семья, восемь осужденных.

Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» готов взаимодействовать с организациями различных уровней и внедрять новые направления в работе с трудными подростками.

Центр комплексного обслуживания населения «Семья» находится по адресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 66. Контактные телефоны: (4912) 27-62-99, 27-63-06.
E-mail: kcsonsemya@yandex.ru.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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