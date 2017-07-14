Стартует Третий всероссийский конкурс дневников приемных семей «Наши истории»

К участию в нем приглашаются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс «Наши истории» дает возможность поделиться своими жизненными историями приемным семьям и подросткам 14-18 лет, и молодым людям 18-25 лет, и родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Цель конкурса – улучшить отношение общества к институту приемных семей; преодолеть стереотипы по отношению к семьям, принявшим на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дневники и истории из своей жизни можно прислать на конкурс «Наши истории» до 27 сентября 2017 года По сложившейся традиции экспертами станут известные общественные деятели, литераторы, журналисты, приемные родители.

С 20 июня до 16 октября 2017 года будет проходить народное голосование – любой человек сможет проголосовать за конкурсные истории, которые будут размещены на сайте www.nashiistorii.org. Итоги конкурса «Наши истории – 2017» Фонд Тимченко объявит 7 ноября 2017 года, а в конце месяца победители в основных номинациях, обладатели Гран-при и победители в номинации «Народное голосование» встретятся на церемонии награждения.

Организаторы надеются, что более пристальное внимание к особенным детям и приемным семьям поможет лучше понять их реальные потребности и рассказать, что диагноз не должен быть приговором для детей-сирот.

Возможность поделиться своей историей вызывала большой отклик у приемных семей по всей России. На первый конкурс в 2015 году свои работы прислали 432 приемные семьи из 63 регионов России. В 2016 году участниками конкурса стали молодые люди в возрасте от 14 о 25 лет, которые растут в приемных семьях или уже вышли из приемной семьи в самостоятельную жизнь. Они прислали на конкурс 214 работ из 43 регионов РФ. На основе этих работ в 2017 году была выпущена книга «Неправильный аист», в которую вошли истории приемных семей из каждого уголка России. В 2016 году в конкурсе «Наши истории» приняли участие 48 семей из Центрального федерального округа.

Официальный сайт конкурса:

www.nashiistorii.org

Официальные страницы конкурса в социальных сетях:

https://www.facebook.com/ourstories.contest

http://vk.com/ourstories.contest