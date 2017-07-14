Нужна помощь

«Я, Кулькова Лидия Анатольевна, прошу помощи для дочери, Зотовой Ольги Николаевны, 1986 года рождения. После ДТП Оля начала часто болеть, и болезнь перешла в онкологию. Лечимся уже четыре года.

Дочери была проведена операция на позвоночнике, после нее Оля оказалась на восемь месяцев прикована к инвалидной коляске. Потом было еще несколько операций: на груди, женских органах и вновь на позвоночнике. Дочери также удалили шестое и восьмое ребра, вскрывали грудную клетку. Диагноз поставили страшный – саркома.

Все анализы, диагностика, лечение – платные. Денег в семье нет. Когда супруг узнал о болезни Оли, сразу ушел, оставив ее с маленьким ребенком на руках. Поначалу дочь пыталась работать, но когда начались сильные боли в спине и ногах, она не могла ни сидеть, ни стоять, только лежала.

Чтобы начать лечение своей дочери, нам пришлось продать квартиру в Новомичуринске и ценные вещи, взять в долг у родственников и оформить кредит. Себе во всем отказывали: и в еде, и в одежде.

Сейчас мы живем в родительском домике в деревне. Олин сынишка, Иван, живет с нами. Он окончил 1 класс. Одежду, книги – все приходится покупать. Хорошо, что добрые люди нам помогают, кто чем может – продуктами, одеждой, деньгами.

Сейчас Оля проходит восстановление после операций и химиотерапии в Санкт-Петербурге. Ей делают переливания крови, восстанавливают капельницами здоровье. И это все очень дорого. После восстановления опять будут делать химиотерапию, чтобы убить раковые клетки. Уколы очень дорогостоящие. Средств таких у нас нет, поэтому очень прошу – помогите вылечить дочь, ведь у нее растет маленький сын, который очень ее любит».

P.S. Желающие помочь Ольге Зотовой могут перевести средства:

– на карту Сбербанка: 639002409024809218.

– QIWI-кошелек: 89853568053

– номер телефона Лидии Анатольевны Кульковой (мамы Ольги Зотовой): 8 915 614 55 30