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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Учиться, учиться, учиться

00:01 / Событие
Рязанские управленцы прослушали необычную лекцию
Автор фото: Дмитрий Осинин | Учиться, учиться, учиться
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязани перед руководителями региональных и муниципальных органов власти выступил с лекцией Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково». Лекция называлась просто «Я: 2.0». Она была посвящена обучению управленцев в течение всей жизни, их работе с собой, повышению личной эффективности.

Предваряя выступление Андрея Шаронова, глава региона Николай Любимов отметил, беседуя с журналистами, что сегодняшняя ситуация в стране и в мире сложна, быстро меняется, порой непредсказуема, но и в этих условиях управленцам нужно развиваться, меняться к лучшему, учиться слушать людей, использовать новые научные инструменты. В регионе началась и продолжится практика корпоративного обучения с приглашением лучших специалистов, экспертов, таких как Андрей Владимирович Шаронов.

Как подчеркнул Андрей Шаронов, управленцам теперь придется учиться всю жизнь. Традиционная образовательная траектория однопиковая: человек получал одно высшее образование до 25 лет. Но сейчас правильно говорить о трехпиковой модели, поскольку существует второй (30-55 лет) и третий (55+) трудоспособный возраст. И это относится не к нынешним детям, а к нам. Сегодня человек за жизнь в среднем меняет 8 видов деятельности, не должностей, а видов деятельности. Нужно быть готовыми к переходу из одной индустрии в другую, нужно быть готовыми учиться всю жизнь.

Какими основными качествами должны обладать сегодняшние управленцы? Отвечая на этот вопрос, Андрей Шаронов сказал: «Это открытость к новому, включая то, что человек не боится говорить о своих собственных слабостях (такой разговор – признак силы, уверенность в том, что это не помешает его отношениям с людьми и не ущемит его авторитет). Это жадность до внедрения нового, интерес к такому внедрению. Ну и конечно же, это профессионализм. Это терпимость к окружающим, да и к себе тоже (в нашей национальной культуре есть традиция себя стегать по каждому поводу, но ошибки – часть человеческой природы, с ними нужно жить). Если вы занимаетесь каким-то новым делом, то риск совершить ошибку очень высок, и это не признак вашего непрофессионализма».

Бывая в регионах, испытываешь, как добавил Андрей Шаронов, ощущение, что люди очень редко говорят о себе искренне. Более того, люди очень редко слышат что-то, касающееся их личности непосредственно. Людей приучили к производственным совещаниям: к рассмотрению вопросов, касающихся дорог, ЖКХ, социальной и производственной сферы. Это все очень важно, этим нужно заниматься, но люди хотят слышать и о себе, разбираться в себе, понимать, почему у них портится настроение, как правильно выстроить отношения не только на работе, но и в семье. Многие не связывают свой успех, развитие своей карьеры и удовлетворение от жизни с процессом получения новых знаний и новых навыков. Об этом Шаронову и важно говорить с людьми: это пробуждает их интерес, от этих разговоров они становятся лучше.

Вот один из фрагментов лекции Андрея Владимировича: «Важный компонент, который все равно нужно искать, это персональная трансформация и воодушевление. Если вы получили знания и навыки, замечательную среду и связи, но после этого ваше поведение не поменялось, вы не обучились. Вы не обучились! Любое обучение должно приводить к тому, что вы трансформируете свое поведение, вы меняетесь. Но и это не все. Важно получить воодушевление, вам почему-то должно захотеться поменять не только себя, но и свое окружение. Вам должно быть не скучно, интересно. Это очень важно, задумывайтесь об этих результатах обучения всякий раз, когда тратите время на учебу».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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