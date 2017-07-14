Территория общей заботы

В рабочем поселке Лесной Шиловского района стартовал социальный проект «Наш любимый детский парк»

Проект направлен на улучшение окружающей среды и организацию благоприятных условий жизни населения.

Проект «Наш любимый детский парк» разработали и предложили к реализации сотрудники местного предприятия «Стройполимер». Инициативу трудового коллектива – создать в поселке современную рекреационную зону – поддержали представители местной власти, общественных организаций, активисты домовых комитетов, работники предприятий, учреждений, школьники и жители р.п. Лесной.

В благоустройстве территории приняли участие 150 человек. В парке окосили траву, убрали мусор, привели в порядок спортивные конструкции, установили новое игровое оборудование для детей. В ближайшее время участники проекта планируют разбить цветочные клумбы. Также жители намерены регулярно проводить там субботники.

По словам главы Рязанского региона Николая Любимова, развитие муниципальных образований, как городов, так и сельских населенных пунктов, через реализацию общественных инициатив имеет очень важное значение.

«Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны и будем поддерживать эти начинания, – отметил Николай Любимов. – Содействие таким инициативам стимулирует население активнее участвовать в местном самоуправлении, работает на развитие территорий в целом».