Неделя глазами экспертов

Павел Морозов,

руководитель детской киномастерской «Лучкино» Клепиковского района:

– У нас прошла очередная смена детского кинолагеря. Далась она нелегко, ребята приехали разные – и те, кто увлечен съемками, и те, кого родители отправили от себя подальше, чтобы отдохнуть от сложных характеров своих чад. Больших усилий стоило поддерживать творческую атмосферу в лагере и на съемочной площадке. Тем не менее два фильма за десять дней мы сняли – один комедийный «Варианты», другой немного мистический – «Воображаемый друг». Готовимся к новой смене, она начнется 20 июля на турбазе «Мещера». В начале сентября наши короткометражки покажут в лагере «Орленок», куда обещал приехать пообщаться с детьми Владимир Путин. В «Орленке» я буду вести киномастерскую.

Погода вроде бы налаживается, и все больше разговоров об отпусках, о том, где и как их проводить. В парламенте вновь обсуждается тема введения курортного сбора. Первоначальную сумму 100 рублей в сутки на период эксперимента хотят уменьшить вдвое. Мне эта идея не кажется плохой. Лишь бы собранные средства шли по назначению – на обустройство мест отдыха, и туристы видели реальные улучшения. И еще нужно сделать эти платежи максимально удобными, чтобы люди не стояли в каких-нибудь кассах. Я помню, когда ездил в Рим и снимал там квартиру, своего рода курортный сбор в размере 2-х или 3 евро платил хозяину, а он сам занимался оформлением всех бумаг.

Конечно, людей эта тема волнует на фоне падения реальных доходов. Поможет ли повысить уровень жизни такая мера, как введение прогрессивного налога? Авторы нового законопроекта, который внесен в Госдуму, предлагают снизить НДФЛ до 5 процентов для граждан с доходами до 100 тыс. рублей в год и повысить до 25 процентов для россиян, зарабатывающих свыше 10 млн. Мне кажется, больше радости вызвало бы у населения повышение уровня доходов, а не снижение налогов.

Анатолий Заикин,

председатель ТОС «Новопавловский плюс» г. Рязани:

– На первый план сейчас выходит тема безопасного отдыха. К сожалению, таких доступных курортов за рубежом, где можно спокойно провести отпуск, становится все меньше. Да и ближнее зарубежье не радует событиями. Неприятные новости пришли из, казалось бы, всегда благожелательной по отношению к туристам Абхазии – неизвестные люди в масках убили мужчину, который приехал отдыхать «дикарем» со своей семьей, женщин взяли в заложницы, но потом отпустили. Поиски налетчиков продолжаются. Опасности подстерегают и на дорогах. В районе Кубани 12 июля в серьезное ДТП попал автобус с туристами, возвращавшимися из Абхазии. В нем находились 23 жителя Рязанской области. К счастью, обошлось без жертв. В общем, отдых в родных краях, а то и у себя дома, становится хорошей альтернативой далеким путешествиям. Главное, чтобы окружающая обстановка благоприятствовала. К нам в парк на ул. Шевченко, благоустроенный силами жителей при поддержке РНПК, префектуры, люди приходят теперь не только погулять, но и половить рыбу в пруду. Туда недавно запустили две тысячи мальков карася, омуля, карпа, на этой необычной церемонии присутствовал даже глава региона Николай Любимов. Теперь рыбка подросла, и люди стараются не пропустить утренний и вечерний клев. Надеемся, что отдыхать в нашем микрорайоне скоро будет еще комфортнее. У нас уже начата подготовка к «Дню чистого города», который приурочен к 922-й годовщине со дня образования Рязани. А наши добрые помощники пообещали установить детскую площадку в Новопавловской роще. И мы с хорошим настроением проведем долгожданную тосовскую спартакиаду, где будут состязаться и велосипедисты, и любители городошного спорта.