По выбору жителей

В регионе стремятся эффективно поддерживать местные инициативы

Жители деревни или города решили построить детскую площадку или дорогу, хоккейную коробку или памятник воинам-освободителям… А помогает им осуществить проект вся страна. В этом суть программы поддержки местных инициатив, которая реализуется в регионе.

На областной научно-практической конференции «Поддержка местных инициатив. Проекты, реализуемые в 2017 году», состоявшейся вчера в Рязани, в гостиничном комплексе «Старый город», были приведены такие цифры. В областную конкурсную комиссию поступило 50 заявок из муниципальных образований, из них 30 были одобрены. Проекты реализуются на условиях софинансирования. На соответствующие субсидии, по словам министра по делам территориальных образований и общественных объединений Антона Астафьева, из областного и федерального бюджетов выделено 7,5 миллиона рублей. Это чуть более половины стоимости всех 30 проектов. Вклады населения колебались от 7,5 тысячи рублей, направленных на строительство небольшой детской площадки в Бобровинском сельском поселении Кораблинского района, до 145 тысяч рублей, пошедших на установку хоккейной коробки в Ленинском сельском поселении Старожиловского района. По условиям конкурса, население обязано вносить средства в размере не менее 10 процентов от стоимости проекта. Но в сасовском селе Глядково жители на строительство спортивного комплекса «Солнечный город» собрали – 20 процентов, в Ленинском сельском поселении Старожиловского района на хоккейную коробку – и того больше. Недостающие деньги выделены из муниципальных бюджетов.

Впрочем, речь шла не только о сельских инициативах. Конкурсный отбор прошел и проект «Вишневый сад» комитета Шереметьево-Песоченского ТОС города Рязани стоимостью 500 тысяч рублей. Он включает в себя обустройство детской площадки, комплекса уличных тренажеров и установку символического вишневого дерева, выполненного местными мастерами по ковке. Вокруг этой территории жители решили разбить молодой вишневый сад.

Выступая на пленарном заседании областной научно-практической конференции «Поддержка местных инициатив. Проекты, реализуемые в 2017 году», глава региона Николай Любимов подчеркнул, что местную инициативу муниципальным властям нужно поддерживать и при ее формировании, и при реализации. Главы районов и поселений должны быть заинтересованы в эффективном общественном контроле: самим им на достаточно больших территориях и при обилии осуществляемых проектов за всем не удастся уследить. Общественный контроль за реализацией прошедших конкурсный отбор проектов, по словам Любимова, это именно то, что позволит исправлять недочеты, которые иногда допускают подрядчики. Сама программа заслуживает в дальнейшем еще большей поддержки, область обязана ее сделать ежегодной и выделять из бюджета гораздо больше средств на ее реализацию. «Если люди пошли на софинансирование проекта, если они сами проявили инициативу, то я уверен, что они плохо сделать его не дадут, – отметил Николай Любимов. – И самое главное, отношение потом к введенным в эксплуатацию объектам будет хозяйским, бережным: люди будут сами следить за порядком там, не допускать вандализма».

В программу включены в этом году проекты, касающиеся и благоустройства, и дорожного хозяйства, и возведения спортивных объектов, и водоснабжения, и многого другого. Люди в регионе сами выбирают, что всего важнее для их деревни, поселения, города, района. По словам Любимова, содействие таким инициативам стимулирует население активнее участвовать в местном самоуправлении, работает на развитие территорий в целом.

В работе научно-практичес-кой конференции приняли участие представитель Всемирного банка Сергей Гридин, вице-губернатор Сергей Филимонов, руководители министерств и ведомств региона, муниципальных органов власти.