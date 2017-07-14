О насущном – с народными избранниками

Глава региона Николай Любимов встретился с депутатами-единороссами Рязанской городской Думы

Врио губернатора Николай Любимов принял участие в заседании фракции «Единая Россия» в Рязанской гордуме. Это первая встреча главы региона с народными избранниками представительного органа власти областного центра. Обращаясь к депутатам, Николай Любимов отметил, что для него такие встречи очень важны, поскольку они позволяют понять, что волнует жителей самого крупного города в регионе. По мнению врио губернатора, депутатам следует как можно больше общаться с жителями своих округов, в том числе через систему ТОСов, которых в Рязани более полусотни.

В ходе встречи депутаты задали Николаю Любимову интересующие вопросы. В частности, речь шла о необходимости пересмотра программы капитального ремонта многоквартирных домов. Этот вопрос, по словам депутатов, является наиболее часто задаваемым во время встречи с жителями Рязани.

Комментируя проблему, глава региона сказал, что возможность вносить коррективы в программу капремонта с учетом мнения собственников квартир обязательно должна быть. И поручения соответствующим региональным органам власти будут даны.

Опираться на точку зрения жителей необходимо и при формировании проектов ремонта городских дворов, считает врио губернатора. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, касающийся приведения в порядок дворов Рязани и финансирования этой программы.