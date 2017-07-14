С 13 по 15 июля в связи с проведением работ по благоустройству территории и временным закрытием выезда с автостоянки ТЦ «Круиз» на ул. Есенина автобусы маршрутов №№11, 13, 14, 15, 18, 48, 62, 95 будут осуществлять выезд с конечной остановки «ТЦ «Круиз» в сторону Окского проезда, далее следовать по своим маршрутам, сообщает сайт администрации Рязани.
В Рязани временно изменится движение общественного транспорта в районе ТЦ «Круиз»
09:00 14.07.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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