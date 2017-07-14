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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Лыбедский бульвар в Рязани станет частью комфортной городской среды

09:07 / Актуально
Пешеходные зоны там вымостят тротуарной плиткой, сделают бордюры и ограждения, обновят лестницу перед цирком и установят малые архитектурные формы
Лыбедский бульвар в Рязани станет частью комфортной городской среды

Все это – часть утвержденного управлением градостроительства и архитектуры плана благоустройства территории Лыбедского бульвара. Все намеченные работы предварительно начнутся в середине августа и в основной части будут завершены в сентябре этого года в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время проходит процедура определения подрядчика.

Напомним, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году на благоустройство общественных пространств, в частности, – территории Лыбедского бульвара – из городского бюджета выделяется более 51 млн. рублей.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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