Лыбедский бульвар в Рязани станет частью комфортной городской среды

Пешеходные зоны там вымостят тротуарной плиткой, сделают бордюры и ограждения, обновят лестницу перед цирком и установят малые архитектурные формы

Все это – часть утвержденного управлением градостроительства и архитектуры плана благоустройства территории Лыбедского бульвара. Все намеченные работы предварительно начнутся в середине августа и в основной части будут завершены в сентябре этого года в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время проходит процедура определения подрядчика.

Напомним, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году на благоустройство общественных пространств, в частности, – территории Лыбедского бульвара – из городского бюджета выделяется более 51 млн. рублей.

Источник: сайт администрации Рязани