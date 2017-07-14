В Рязани готовятся снести первые 10 из расселенных аварийных домов

А всего в областном центре в соответствии с программами переселения граждан из аварийного жилья аварийными и подлежащими сносу признаны 39 строений, общая площадь под которыми составляет более 4 га

Чтобы наиболее эффективно использовать высвобождающиеся участки, префектуры городских округов приступают к сбору и обобщению мнения рязанцев на этот счет, в том числе – относительно предложения администрации города организовывать там парковочные пространства или зеленые зоны.

С перечнем адресов первых 10 расселенных и подлежащих сносу аварийных домов можно познакомиться на соответствующем разделе сайта администрации Рязани. По данным государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области эти строения не являются объектами культурного наследия, а также не признаны «выявленными объектами».

Организацией работ по сносу занимается управление капитального строительства администрации города Рязани.