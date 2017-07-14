23:39 МСК
Пятница
14 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
92

В Рязани готовятся снести первые 10 из расселенных аварийных домов

09:21 / Актуально
А всего в областном центре в соответствии с программами переселения граждан из аварийного жилья аварийными и подлежащими сносу признаны 39 строений, общая площадь под которыми составляет более 4 га
В Рязани готовятся снести первые 10 из расселенных аварийных домов

Чтобы наиболее эффективно использовать высвобождающиеся участки, префектуры городских округов приступают к сбору и обобщению мнения рязанцев на этот счет, в том числе – относительно предложения администрации города организовывать там парковочные пространства или зеленые зоны.

С перечнем адресов первых 10 расселенных и подлежащих сносу аварийных домов можно познакомиться на соответствующем разделе сайта администрации Рязани. По данным государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области эти строения не являются объектами культурного наследия, а также не признаны «выявленными объектами».

Организацией работ по сносу занимается управление капитального строительства администрации города Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Лыбедский бульвар в Рязани станет частью комфортной городской среды

В Рязани временно изменится движение общественного транспорта в районе ТЦ «Круиз»

Газзаев: «Результат сборной России на Кубке конфедераций удручает»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:15
В рязанской колонии изъяли крупную партию запрещенных предметов
18:13
В Рязани на несколько дней по ряду адресов отключат горячую воду
18:12
Жители города Скопина Рязанской области смогут обратиться к судебным приставам на личном приеме
18:10
Рязанцы победили в VIII межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель среди команд ЦФО
18:10
В некоторых районах Рязанской области ожидается гроза
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы