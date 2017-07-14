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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Рязанцев просят высказать свое мнение о будущем развитии поселка Солотча

09:28 / Актуально
Рязанцев просят высказать свое мнение о будущем развитии поселка Солотча

В рамках подготовки по внесению изменений в «Правила землепользования и застройки в городе Рязани» в отношении микрорайона Солотча рязанцев просят высказать свое мнение о будущем развитии этой территории. Речь идет о развитии рекреационного назначения этой зоны, исключении возможности строительства там многоэтажных жилых домов, установлении предельных параметров разрешенного строительства в части объектов санаторного, профилактического лечения и детских оздоровительных лагерей.

На рассмотрение горожан выносится проект предполагаемых изменений, с которым можно познакомиться на сайте администрации города и высказать свое мнение в разделе Интернет-конференции сайта.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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