23:40 МСК
Пятница
14 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
62

9 нетрезвых граждан полицейские задержали за сутки в Рязани

09:51 / Общество
Еще четверых человек – за мелкое хулиганство

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 26 преступлений и происшествий, из них 12 совершены на территории города Рязани.

Среди преступлений – три факта причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 12 краж и один факт пресечения незаконного оборота наркотических средств.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

С начала года региональным материнским капиталом в Рязанской области воспользовались 535 семей

О насущном – с народными избранниками

По выбору жителей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:15
В рязанской колонии изъяли крупную партию запрещенных предметов
18:13
В Рязани на несколько дней по ряду адресов отключат горячую воду
18:12
Жители города Скопина Рязанской области смогут обратиться к судебным приставам на личном приеме
18:10
Рязанцы победили в VIII межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель среди команд ЦФО
18:10
В некоторых районах Рязанской области ожидается гроза
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы