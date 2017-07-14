9 нетрезвых граждан полицейские задержали за сутки в Рязани

Еще четверых человек – за мелкое хулиганство

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 26 преступлений и происшествий, из них 12 совершены на территории города Рязани.

Среди преступлений – три факта причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 12 краж и один факт пресечения незаконного оборота наркотических средств.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области