9 нетрезвых граждан полицейские задержали за сутки в Рязани
Еще четверых человек – за мелкое хулиганство
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 26 преступлений и происшествий, из них 12 совершены на территории города Рязани.
Среди преступлений – три факта причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 12 краж и один факт пресечения незаконного оборота наркотических средств.
Источник: сайт УМВД России по Рязанской области
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