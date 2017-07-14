Вырастить и сохранить «урожай» конопли жителю одного из райцентров Рязанской области не удалось

Полицейские пресекли его преступную деятельность

52-летнего житель города Михайлова, ранее судимый за угрозу убийства и хищение, находился под административным надзором. Полицейским, контролировавшим образ жизни мужчины, стало известно, что некоторое время назад он прекратил употреблять спиртные напитки, однако был замечен в состоянии, напоминающем наркотическое опьянение. В ходе проверки полицейские выяснили, что на придомовом участке мужчины произрастают похожие на коноплю растения.

Заручившись постановлением суда на обследование домовладения михайловца, оперативники провели обыск. На огороде была обнаружена и ликвидирована незаконная посадка конопли – 30 кустов. Осмотр дома и надворных построек также оказался результативным. Полицейские отыскали там 885 граммов маковой соломы, которую злоумышленник недавно вырастил и заготовил, и 794 грамма готовой к употреблению марихуаны. Наркотики изъяты.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.231 и ч.2 ст.228 Уголовного Кодекса Российской Федерации – незаконное культивирование наркосодержащих растений, приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области