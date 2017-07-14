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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В Рязани из окна квартиры выпал ребенок

10:06 / Происшествия

Вчера днем из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже дома № 30 по улице Белякова города Рязани, выпала девочка 2015 года рождения. Ребенок с травмами доставлен в больницу. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления Следственного комитета РФ по области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в момент падения девочки ее мама находилась в соседней комнате. Ребенок по дивану, стоящему около окна, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала тяжести ребенка и малышка вместе с сеткой выпала из окна.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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