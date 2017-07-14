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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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32 рязанских молодых специалиста осваивают «Территорию смыслов на Клязьме» в третьей смене

10:27 / Общество
В составе рязанской делегации – студенты, рабочая молодежь, общественные активисты

13 июля в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области начала работу третья учебная смена. Ее участниками стали 1000 молодых экономистов и предпринимателей со всей страны.

В течение недели молодым людям предстоит обсудить актуальные вопросы, связанные с внедрением передовых технологий в экономику и финансовый сектор нашей страны. Одним из направлений работы смены, помимо образовательной программы, станет Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Участники площадки смогут публично представить свои проекты социальной направленности и получить финансовую поддержку на лучшие из них. Гостями «Территории смыслов» на смене молодых экономистов и предпринимателей станут глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, представители бизнеса, банковского сектора, власти, общественных организаций и профессионального экономического сообщества.

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка примет 7 тематических смен.

Партнёрами третьей смены форума являются Центр стратегических разработок, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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