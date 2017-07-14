Пять рязанских туристов, пострадавших в аварии, будут сегодня выписаны из больницы Краснодарского края

Напомним, 12 июля на 1244 км трассы Дон-4 близ Выселковского района Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Рязанской области. Они возвращались с отдыха в Абхазии.

Региональное министерство здравоохранения активно поддерживает связь с министерством здравоохранения Краснодарского края по поводу состояния здоровья восьми рязанских пассажиров.

Выписка пяти пациентов, в том числе детей 6 и 15 лет, из центральной районной больницы имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова Выселковского района Краснодарского края назначена на сегодня. За нашими туристами прибудет специальный автобус из Рязани, который доставит их домой. Три пациента, в том числе водитель, продолжат лечение в условиях краснодарской клиники. Их состояние оценивается медиками, как стабильно удовлетворительное. Рязанские пациенты в полном объеме получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщает сайт областного министерства здравоохранения.