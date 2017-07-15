В исправительной колонии Рязанской области подрались осужденные

Спецпрокуратура организовала по данному факту проведение проверки

В исправительном учреждении у осужденных Н. и П. произошел конфликт из-за личной неприязни. В результате в ФКУ ИК-3 УФСИН России по области осужденный П. нанес телесные повреждения осужденному Н.

Во время проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части, регулирующей вопросы исполнения наказания в исправительных колониях строгого режима, соблюдения требований режима в исправительных учреждениях и средств его обеспечения, а также в части, регулирующей вопросы воспитательного воздействия на осужденных.

По результатам проверки Рязанской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в адрес начальника регионального УФСИН России по было внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства с требованием проведения служебной проверки и привлечения виновных лиц к ответственности.

После проведения служебной проверки 4 должностных лица ФКУ ИК-3 УФСИН России по области привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: сайт прокуратуры Рязанской области