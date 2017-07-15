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Рязанские полицейские стали эффективнее бороться с преступностью

15:18 / Общество

В УМВД России по Рязанской области состоялась коллегия, на которой были рассмотрены итоги работы правоохранителей за первое полугодие текущего года. Если говорить о региональном рейтинге, то по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений рязанские полицейские занимают 7-е место в России и 2-е место в ЦФО.

Более чем вполовину сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 20 процентов снизилась криминальная активность иностранных граждан. Количество выявленных экономических преступлений возросло на четверть. Отмечается снижение погибших в ДТП и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Количество ДТП по вине пьяных водителей уменьшилось на 20 процентов, а число погибших от таких аварий снизилось в 5 раз.

В работе коллегии принял участие глава рязанского региона Николай Любимов. Он высоко оценил деятельность полицейских в борьбе с преступностью в первой половине текущего года и заявил о том, что правительство области будет оказывать УМВД России по Рязанской области в рамках своих полномочий всяческую помощь в борьбе с преступностью. По мнению врио губернатора, от того, насколько добросовестно сотрудники полиции выполняют свои обязанности, и безопасность граждан зависит и инвестиционная привлекательность Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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