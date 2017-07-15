Новый читальный зал Государственного архива Рязанской области теперь примет вдвое больше посетителей

Просторное помещение, оборудованное для работы с документами разных эпох, открылось в главном здании архива на улице Лермонтова. Зал находится на третьем этаже и может принять в два раза больше исследователей, чем старый, – предыдущее помещение вмещало не больше 16 человек. Кроме того, начало работы нового зала позволит сократить очередь на работу с документами, которая до этого момента была растянута до ноября.

В новом зале есть пункт приема посетителей, индивидуальные столы, компьютеры с доступом к оцифрованным документам, дневное и искусственное освещение, а также видеонаблюдение для сохранности материалов архива. Рядом с читальным залом открылась комната отдыха и приема пищи, что особенно важно для посетителей, приезжающих в архив на весь день и из других городов и областей.

Сотрудников и гостей архива поздравил с новым этапом работы заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он отметил оперативность и старание коллектива: новый зал был отремонтирован и оборудован за три месяца. «Мы считаем, что ничего невозможного нет!» – отметила в ответном слове начальник главного архивного управления Александра Перехватова.

В фондах Государственного архива Рязанской области на данный момент хранятся около двух миллионов различных документов: ревизских сказок, исторических изданий, фотографий, данных БТИ и других. В здании на улице Лермонтова, д. 9а можно ознакомиться с материалами, посвященными истории рязанского края и родословными за несколько веков. Новый читальный зал начнет работу с 17 июля и будет открыт по будням с 10.00 до 16.00. Узнать подробно правила посещения и записаться можно по телефону

(4912) 45-39-31.