Рязанские пруды взяли под опеку

В областном центре дан старт интерактивной акции «Береговой десант», организованной по инициативе трудового коллектива акционерного общества «Рязаньгоргаз». Как пояснила председатель профсоюзного комитета предприятия Ольга Коноплева, акция открывает проект, названный сотрудниками горгаза «#Чистые пруды Рязани».

– Этот год в России посвящен теме экологии. Особое внимание экологическому благополучию и безопасности рязанцев уделяет и глава региона Николай Любимов. Мы решили внести свой вклад в улучшение городской среды, взяв под опеку пруды областного центра, – рассказала Олька Коноплева.

Сегодня «Береговой десант» высадился на Черезовские пруды в микрорайоне Дашково-Песочня и на пруд в поселке Дягилево. Инициативу работников горгаза поддержали представители городской администрации, активисты территорий общественного самоуправления, сотрудники кафедры экологии природопользования Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, регионального управления МЧС, молодежные и волонтерские организации, жители микрорайонов.

Очистка прудов велась в два этапа. Сначала участники акции собрали мусор вокруг водоемов, привели в порядок зеленые насаждения. Затем при помощи специалистов МЧС были расчищены акватории. За ходом работ в разных микрорайонах города благоустроители наблюдали посредством видеомоста.

Организаторы надеются, что «Береговой десант» доберется до всех прудов областного центра, и в результате проведенных работ в Рязани появятся благоустроенные рекреационные зоны.