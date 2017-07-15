В городском парке Рязани прошла спортивная тусовка

Праздник «Мы молоды и здоровы», организованный по инициативе молодежной администрации областного центра, собрал студентов, воспитанников спортивных школ, активную молодежь, представителей органов власти Рязани и области.

Как пояснил глава молодежной администрации Артем Никитин, в летнее время у школьников и студентов появляется много свободного времени, которое, порой, нечем занять. Это обуславливает необходимость организации специальных досуговых мероприятий.

– Наш проект поддерживает позицию главы региона Николая Любимова, который ставит одной из приоритетных задач активное вовлечение молодежи в позитивные социальные практики, – добавил Артем Никитин.

Праздник проходил на 9 интерактивных площадках. На одной из них прошел импровизированный турнир по стритболлу. Преодолевать препятствия на велосипеде желающих учил спортсмен Антон Булатов. Упражнения спортивной зарядки на каждый день показали инструкторы фитнес-центра FitElit. Кроме того, организаторы праздника провели мастер-класс по лонгбордингу (катанию на доске с колесами – лонгборде). Участники праздника состязались в перетягивании каната, играли в «Городки». Здесь же работали специалисты Центра медицинской профилактики, где каждый желающий получил рекомендации по профилактике различных заболеваний, ведению здорового образа жизни.

Инициаторы проекта планируют продолжить спортивные праздники на различных площадках Рязани и области.