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В Шиловском районе Рязанской области обустроили парк для детей

15:59 / Общество
В поселке Лесной по инициативе трудового коллектива ООО «Стройполимер» привели в порядок детский парк
В Шиловском районе Рязанской области обустроили парк для детей

На предложение работников предприятия создать в Лесном современную рекреационную зону откликнулись казачье общество, активисты домовых комитетов, работники предприятий, учреждений, школьники и жители поселка. Идею поддержал совет многодетных матерей района.

По словам заместителя директора по производству ООО «Стройполимер» Игоря Мирошкина проект, которому дали название «Наш любимый детский парк», стал ответом шиловцев на слова главы региона Николая Любимова о том, что Рязанская область должна стать территорией с высоким социальным самочувствием жителей.

– Глава региона Николай Любимов обращает внимание на то, что одним из показателей уровня жизни является обеспеченность семей с детьми местами для прогулок и активного отдыха. Наш проект – это вклад в создание благоприятных условий жизни населения, – говорит Игорь Мирошкин.

В благоустройстве парка приняли участие 150 человек. В парке окосили траву, покрасили спортивные конструкции, убрали мусор, установили новые и отремонтировали старые скамейки, привели в порядок качели, карусели, турники. ООО «Стройполимер» специально для проекта изготовил брусья, шведские лестницы и прочие необходимые элементы, которые также были установлены в детской зоне. Участники проекта планируют разбить цветочные клумбы, обрезать дикорастущие кусты и деревья. На обновленных площадках планируется организация активного отдыха посетителей.

Инициаторы обещают, что проект станет долгосрочным. Коллектив ООО «Стройполимер» возьмет парк под свое шефство и будет регулярно проводить в нем субботники.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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