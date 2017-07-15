В Рязани дипломы о высшем образовании получили работники культуры

Они учились по девяти направлениям, освоили такие творческие профессии, как режиссер, дизайнер, хореограф, библиотекарь, стали специалистами по социально-культурной деятельности. При этом 80 процентов выпускников-заочников уже работают в учреждениях культуры, больше половины их дипломных проектов – это заказ работодателей.
Новоиспеченных специалистов в сфере культуры поздравил глава региона Николай Любимов. Напутствуя выпускников, он сказал, что они являются хранителями культурных традиций, передают их подрастающему поколению.
– Вам повезло, ведь вы занимаетесь творчеством, любимым делом, тем, что другие могут делать лишь в свободное время, – сказал Николай Любимов.
В настоящее время, по словам главы региона, перед культурой области стоит задача обеспечения учреждений, в том числе сельских клубов и домов культуры, квалифицированными кадрами. Николай Любимов также напомнил, что в области реализуются федеральные инициативы по ремонту сельских домов культуры и помощи театрам малых городов, и регион этому активно содействует.