В Рязани дипломы о высшем образовании получили работники культуры

Сегодня состоялся выпуск в Рязанском филиале Московского государственного института культуры. Документы о высшем образовании были вручены 90 выпускникам вуза (очникам и заочникам), 30 из которых получили красные дипломы

Они учились по девяти направлениям, освоили такие творческие профессии, как режиссер, дизайнер, хореограф, библиотекарь, стали специалистами по социально-культурной деятельности. При этом 80 процентов выпускников-заочников уже работают в учреждениях культуры, больше половины их дипломных проектов – это заказ работодателей.

Новоиспеченных специалистов в сфере культуры поздравил глава региона Николай Любимов. Напутствуя выпускников, он сказал, что они являются хранителями культурных традиций, передают их подрастающему поколению.

– Вам повезло, ведь вы занимаетесь творчеством, любимым делом, тем, что другие могут делать лишь в свободное время, – сказал Николай Любимов.

В настоящее время, по словам главы региона, перед культурой области стоит задача обеспечения учреждений, в том числе сельских клубов и домов культуры, квалифицированными кадрами. Николай Любимов также напомнил, что в области реализуются федеральные инициативы по ремонту сельских домов культуры и помощи театрам малых городов, и регион этому активно содействует.