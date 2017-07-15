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В Рязанском районе очищают колодцы и родники

16:34 / Экология
В Рязанском районе очищают колодцы и родники

Экологическая акция по очистке колодцев и родников Рязанского района в рамках реализации проекта «Чистый колодец – залог здоровья и долголетия», организованного трудовыми коллективами нескольких предприятий района, стартовала в Дубровичах. Директор муниципального казённого предприятия «ЖКХ Рязанское» Андрей Шевченко, один из инициаторов проекта, отметил, что идея привести в порядок колодцы родилась в ответ на слова главы региона Николая Любимова о необходимости создать благоприятные экологические условия в рязанской области.

Специалисты ООО «Бурводстрой», организации, которая выступила соорганизатором проекта, очистили от загрязнений шахту и дно колодца, площадку перед ним вымостили тротуарной плиткой, а воду направили на исследование. Анализ, проведённый в лаборатории, показал, что колодезная вода не содержит вредных химических и биологических веществ, то есть пригодна для употребления. Навес над колодцем сделали рязанские художники из объединения «Творюки».

– Для нас, жителей сельской местности, чистота питьевой воды – самое главное условие здоровой жизни. Акция по расчистке колодцев – очень нужное дело, – отметила депутат Дубровического сельского поселения Елена Аверина.

Авторы проекта предполагают до конца лета привести в порядок 26 источников питьевой воды. Предстоит очистить скважины и родники от разных загрязнений, обновить или построить навесы с подъёмными механизмами, благоустроить прилегающие к ним территории, и обязательно проверить качество воды в специальной лаборатории. Инициаторы проекта надеются, что их идею подхватят и в других районах Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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