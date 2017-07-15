Демографическая ситуация в Рязанской области заставляет задуматься о повышении рождаемости

О том, как реализуется комплекс мер, направленных на повышение рождаемости в регионе, говорилось на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии, состоявшемся сегодня

Как сообщил на заседании представитель Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, число женщин фертильного возраста в регионе сократилось более чем на 15 процентов. Мы нырнули в новую демографическую яму. При этом продолжает расти продолжительность жизни, в связи с чем увеличивается и смертность. Население Рязанской области – одно из самых «старых» в европейской России. Миграционный приток не позволяет компенсировать естественное сокращение населения.

В этих условиях необходимы новые меры, которые обеспечили бы повышение рождаемости. В последние годы это удавалось делать за счет поощрения рождения вторых и третьих детей в семье. Сейчас министерство социальной защиты населения рассматривает возможности поддержки молодых семей с тем, чтобы как можно раньше появлялся на свет первый ребенок в семье. В связи с этим возникает проблема воспитания ответственного родительства. Среди реализующихся в регионе программ, с вязанных с повышением рождаемости, – профилактика абортов и помощь семьям, желающим имеет ребенка, с применением ЭКО. Число абортов в прошлом году уменьшилось на 11 процентов, с помощью ЭКО уже в этом году на свет появилось более 100 детей.

Актуальной для повышения рождаемости остается проблема занятости женщин, имеющих детей с гибким графиком работы. Все предложения, прозвучавшие в ходе заседания комиссии будут учтены к в комплексе мер, направленных на повышение рождаемости в регионе.