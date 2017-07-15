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По итогам диспансеризации за полгода в Рязанской области выявлено более 4 тысяч различных заболеваний

17:00 / Здоровье

В текущем году диспансеризацию в медицинских организациях амбулаторно-поликлинической службы региона должны пройти 171360 взрослых. Это 21 процент от населения, обслуживаемого медицинскими организациями.

За полгода первый этап диспансеризации прошли 93470 человека (это больше половины от плана). Выездными мобильными медицинскими бригадами осмотрено 5910 человека.

По результатам диспансеризации за 6 месяцев выявлено 4360 случаев заболеваний, среди них 1194 случаев болезней кровообращения (967 человек взяты под диспансерное наблюдение), 1927 болезней эндокринной системы (из них – 165 случаев сахарного диабета, из которых 110 взяты под диспансерное наблюдение), 114 случаев новообразований (82 человека взяты под диспансерное наблюдение).

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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