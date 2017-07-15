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В Ермиши стартовал туристический проект «По волнам нашей памяти»

17:01 / Туризм
В Ермиши стартовал туристический проект «По волнам нашей памяти»

Авторами проекта стали сотрудники Ермишинского комплексного центра социального обслуживания населения, предложившие создать специальные туристические маршруты для ермишинцев пенсионного возраста.

Рассказывая о том, как появилась идея проекта, директор центра Светлана Варнавская отметила, что глава региона Николай Любимов ставит задачу развивать внутренний туризм, и этот проект будет интересен, прежде всего, жителям Рязанской области.

– Мы планируем организовывать по 3–4 выезда в месяц. Первым пунктом станет село Токмаково, где пройдет праздник малой деревни. Дальнейший маршрут составлен с учетом пожеланий участников проекта. Места, набравшие большее количество голосов, будут добавлены в туристический маршрут, - пояснила Светлана Варнавская.

Во время каждой поездки пенсионеров познакомят с достопримечательностями городов и сел. На местах будут организованы чаепития. Желающие смогут навестить своих родственников и знакомых. Организаторы рассчитывают, что в проекте примут участие несколько сотен человек и путешествие по родным местам повысит жизненный тонус и настроение пенсионеров, будет способствовать организации правильного и полезного отдыха.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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