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Десятилетие детства в Рязанской области позволит сосредоточить внимание на семьях с детьми и проблемах подрастающего поколения

17:40 / Общество

Об этом шла речь на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при правительстве области, которое провела заместитель председателя правительства, председатель комиссии Елена Буняшина.

Для участия в заседании комиссии были приглашены и выступили руководители министерств и ведомств социального блока, непосредственно связанные с осуществлением мер по улучшению положения детей в регионе. Это министерства образования, здравоохранения, молодежной политики, физкультуры и спорта, культуры и туризма. Участники заседания обсудили предложения в региональный план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства, который решено сформировать на срок до 2027 года.

В их числе – максимальный охват детей образовательными услугами, начиная с полутора лет и старше, в том числе и детей с ограниченными возможностями; организация отдыха для детей всех возрастов в загородных лагерях в летний период; привлечение детей к занятиям спортом; развитие программ безопасного Интернета для детей, забота о детском здоровье, работа с одаренными детьми. Эти и другие предложения прозвучали во время заседания комиссии и будут включенный в региональный план Десятилетия детства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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