Представителей Ростуризма впечатлил туристско-рекреационный кластер «Рязанский»

В пятницу, 14 июля, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев с экспертной группой побывал в Рязанской области с рабочей поездкой

Гости осмотрели конгресс-отель «АМАКС» и объекты туристско-рекреационного кластера «Рязанский»: гостинично-ресторанный комплекс «Старый город», туристско-развлекательный комплекс «В некотором царстве» и гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина». Также Николай Королев познакомился с ходом строительства автомобильной дороги, наружных сетей энергоснабжения для объектов кластера, с результатами работ по берегоукреплению и дноуглублению.

Замглавы Ростуризма высоко оценил качество региональных проектов. Он отметил, что бюджетные средства, выделенные области в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», осваиваются эффективно.

– Я увидел в Рязанской области качественное взаимодействие между органами власти и бизнесом. Федеральная целевая программа построена на принципе государственно-частного партнерства, то есть на один вложенный федеральный рубль должны быть привлечены не менее 2,2-2,3 рубля инвестиций. Я сегодня увидел инвесторов, которые говорят, что программа необходима. Те федеральные деньги, которые мы выделяли, используются эффективно. Эти деньги пошли на создание инженерной инфраструктуры, но благодаря инженерной инфраструктуре создана реальная туристская инфраструктура, которая в настоящее время посещается туристами с большим удовольствием, – подчеркнул Николай Королев.

Речь шла также о перспективах. В беседе с журналистами Николай Королев подчеркнул, что есть поручение Президента по продлению программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В настоящее время планируются средства на нее в бюджете 2019-2020 годов, идет разработка концепции. У проектов Рязанской области есть все шансы войти и в новую программу. В частности, гости обсудили с министром культуры региона Виталием Поповым создание туристско-рекреационного кластера «Касимовский». По словам замглавы Ростуризма, этот объект как раз отвечает новому видению развития туризма в ЦФО. Это проект культурно-познавательный, и именно это направление Ростуризм считает самым перспективным для регионов Центральной России, обладающих богатой историей, культурой, развитой сетью автодорог.

– Есть все перспективы, чтобы новые проекты Рязанской области вошли в новую программу, – отметил заместитель руководителя Ростуризма.