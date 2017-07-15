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В Рязанской области пройдет велопробег, посвященный 180-летию российских железных дорог и 100-летию газеты «Гудок»

17:47 / Общество

В субботу, 15 июля, в 10.00 со станции Дивово выйдут на старт участники велопробега – железнодорожники Московско-Рязанского региона МЖД, которые проедут 15 км до села Константиново. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Выбор маршрута неслучаен и связан с именами многих знаменитых людей, патриотов своей страны. Это генерал-майоры русской армии, участники Бородинского сражения – Николай Дивов и Александр Кутайсов. Отсюда начался большой путь в литературный мир у Сергея Есенина. По инициативе железнодорожников к 110-летнему юбилею Есенина в 2005 году на станции Дивово был установлен памятник великому русскому поэту.

Среди участников велопробега – работники депо Рыбное-Сортировочное и Рязань, центра организации работы железнодорожных станций, дистанции электроснабжения, дорожных путевых ремонтно-механических мастерских, дистанции пути и члены их семей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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