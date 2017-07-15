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Рязанские экспрессы отвезут пассажиров на «МАКС-2017»

17:48 / Актуально
22 и 23 июля экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании по маршруту «Москва – Рязань – Москва» будут дополнительно останавливаться на платформе «Отдых»

Остановка назначена специально для жителей Рязанской области, которые планируют посетить авиасалон «МАКС-2017». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Расписание экспрессов:

№ 7044 Москва – Рязань-1 отправлением в 18.20 от Казанского вокзала Москвы будет останавливаться на пл. Отдых в 18.55, прибудет в Рязань в 21.04.

№ 7041 Рязань-1 – Москва отправлением из Рязани в 7.46 будет останавливаться на пл. Отдых в 9.53 и прибудет на Казанский вокзал Москвы в 10.28.

№ 7043 Рязань-1 – Москва отправлением из Рязани в 11.45 будет останавливаться на пл. Отдых в 13.46 и прибудет на Казанский вокзал Москвы в 14.27.

Билеты на экспрессы можно приобрести онлайн на сайте pass.rzd.ru без дополнительных сборов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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