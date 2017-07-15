В Рязанской области по требованию прокуратуры предприятие коммунального комплекса погасило задолженность по налогам

Прокуратурой Кадомского района установлено, что ООО «Управдом» предоставляет населению и предприятиям Кадомского района услуги в сфере ЖКХ по водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу ТБО, а также по содержанию общедомового имущества в ряде жилых многоквартирных домов.

По состоянию на середину июня текущего года у потребителей вышеуказанных коммунальных услуг перед ООО «Управдом» образовалась задолженность в размере 744 914 рублей. Однако предприятие не принимает мер по взысканию долга, не предъявляет претензии и не ведет исковую работу по взысканию денег с должников.

У ООО «Управдом» есть задолженность по уплате налогов в бюджетную систему РФ в размере 445 347 рублей. В связи с этим межрайонная ИФНС России №4 по области в обеспечение взыскания налога наложила частичный арест на имущество предприятия общей стоимостью 141 850 рублей. А без него невозможно предоставлять потребителям коммунальные услуги надлежащего качества.

В итоге прокурором района в адрес директора ООО «Управдом» внесено представление, которое было рассмотрено. Задолженность по налогам обществом погашена в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: сайт прокуратуры Рязанской области