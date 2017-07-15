В Рязани с городских клумб украли более 70 кустов роз

Сегодня в соответствии с поручением главы администрации Рязани Олега Булекова специалисты Дирекции благоустройства города направили в УМВД России по Рязани заявление по факту хищения и признакам вандализма на центральных улицах областного центра. Накануне с клумб, расположенных на ул. Дзержинского и Первомайском проспекте, было украдено 77 кустов роз, высаженных специалистами Дирекции совместно с жителями.

Всего с конца мая с городских цветников было украдено около 30 процентов всех высаженных в ходе многочисленных акций кустов роз. Администрация Рязани обращается к гражданам с просьбой бережно и по-хозяйски относиться к результатам совместного труда по благоустройству и озеленению, не портить клумбы и сохранять зеленые насаждения в городе.

Источник: сайт администрации Рязани