07:34 МСК
Суббота
15 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
134

В выходные рязанцев приглашают отдохнуть под музыку

17:55 / Культура

15 июля в 18.00 в городском парке на улице Ленина состоится «Арт-субботник» – open-air для молодежи. Для его гостей прозвучат лучшие голоса Рязани – победители Всероссийских и Международных фестивалей: Мария Фокина, Лика Войс, Майк Мартини, Надежда Подольская, Елизавета Карпова.

16 июля в 18.00 в Центральном Парке Культуры и Отдыха на танцверанде с концертом выступят народный художественный любительский коллектив ВИА «006», победитель городского открытого фестиваля вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка», обладатели приза зрительских симпатий фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». В исполнении участников концерта прозвучат танцевальные хиты отечественной эстрады 60-х – 2000-х годов, сообщает сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Новый читальный зал Государственного архива Рязанской области теперь примет вдвое больше посетителей

Кружево северных историй

В Рязани любителей улыбок приглашают на «День смайлика»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:15
В рязанской колонии изъяли крупную партию запрещенных предметов
18:13
В Рязани на несколько дней по ряду адресов отключат горячую воду
18:12
Жители города Скопина Рязанской области смогут обратиться к судебным приставам на личном приеме
18:10
Рязанцы победили в VIII межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель среди команд ЦФО
18:10
В некоторых районах Рязанской области ожидается гроза
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы