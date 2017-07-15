В выходные рязанцев приглашают отдохнуть под музыку

15 июля в 18.00 в городском парке на улице Ленина состоится «Арт-субботник» – open-air для молодежи. Для его гостей прозвучат лучшие голоса Рязани – победители Всероссийских и Международных фестивалей: Мария Фокина, Лика Войс, Майк Мартини, Надежда Подольская, Елизавета Карпова.

16 июля в 18.00 в Центральном Парке Культуры и Отдыха на танцверанде с концертом выступят народный художественный любительский коллектив ВИА «006», победитель городского открытого фестиваля вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка», обладатели приза зрительских симпатий фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». В исполнении участников концерта прозвучат танцевальные хиты отечественной эстрады 60-х – 2000-х годов, сообщает сайт администрации Рязани.