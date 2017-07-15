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В Рязанской области водителей призывают уважать друг друга

18:07 / Общество

Сотрудники Госавтоинспекции Сасовского района совместно с представителями «Радио Ваня» на территории района провели профилактическую акцию «Безопасный переход для двоих». Ее цель – привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма, в частности детского, привитие взаимовежливого, уважительного отношения между водителями и пешеходами во время дорожного движения.

При проведении акции представители «Радио Ваня» призывали водителей соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и бдительными при проезде пешеходных переходов, образовательных учреждений, мест массового пребывания детей, при перевозке детей в салоне транспортных средств, о необходимости использования детских удерживающих устройств, об осуществлении контроля за доступом к ключам от транспорта.

По окончании профилактических бесед участникам дорожного движения вручали сувениры и памятки по безопасности дорожного движения, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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