В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 14 июля, ночью и утром 15 июля на территории области ожидаются гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 12-17 м/с, сообщает сайт ГУ МЧС России по области.
В некоторых районах Рязанской области ожидается гроза
18:10 14.07.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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