В некоторых районах Рязанской области ожидается гроза

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 14 июля, ночью и утром 15 июля на территории области ожидаются гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 12-17 м/с, сообщает сайт ГУ МЧС России по области.