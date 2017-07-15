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В некоторых районах Рязанской области ожидается гроза

18:10 / Актуально

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 14 июля, ночью и утром 15 июля на территории области ожидаются гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 12-17 м/с, сообщает сайт ГУ МЧС России по области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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