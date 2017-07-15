Рязанцы победили в VIII межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель среди команд ЦФО

В Смоленске завершились VIII межрегиональные соревнования «Юный спасатель (водник)» среди команд ЦФО. Третий год подряд победителями стала команда Рязанской области, которую представляли школьники из Касимова.

В соревнованиях принимали участие команды из 17 областей центральной России. Более 200 ребят соревновались в легкоатлетическом кроссе, бросании спасательного круга и конца Александрова. Главной задачей было точно попасть в размеченный квадрат. Во время выполнения поисково-спасательных работ на акватории, ребятам необходимо было как можно быстрее и без ошибок подплыть к «пострадавшему», извлечь его из воды и оказать первую медицинскую помощь. Помимо этого состоялся конкурс стенгазет, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.