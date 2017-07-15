В Рязани на несколько дней по ряду адресов отключат горячую воду

Как сообщает сайт администрации Рязани, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет временно прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

– с 17 по 23 июля: ул. Вознесенская, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 20, д. 22, д. 9, ул. Грибоедова, д. 11/8, д. 20, д. 24/5, д. 26/6, д. 3, д. 40, д. 42, д. 5, д. 7, д. 9, ул. Есенина, д. 15б (пищеблок), д. 15 (больница №4 – лечебный корп. 2), д. 17б (морг), д. 17а (инфекционное отделение), д. 19 (поликлиника), д. 22, д. 36, д. 38, ул. Затинная, д. 11, д. 5, д. 7, ул. Подгорная, д. 10, д. 15, д. 15б, д. 17, д. 21, д. 32, д. 5, ул. пр-д Грибоедова, д. 5, ул. пр-д Щедрина, д. 14 (школа №8), ул. Свободы, д. 17, д. 26, ул. Скоморошинская, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, д. 21, ул. Фирсова, д. 20, ул. Фурманова, д. 2/4, д. 54б;

– с 17 по 26 июля: ул. Октябрьский городок, д. 41, д. 42;

– с 18 по 22 июля: ул. Васильевская, д. 11 (д/сад №21), ул. Васильевский пер., д. 1 (д/сад 27).