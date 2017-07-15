В рязанской колонии изъяли крупную партию запрещенных предметов

Оперативники исправительной колонии №3 совместно с сотрудниками МО МВД «Скопинский» обнаружили в электрическом воздушном компрессоре спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы: 19 сотовых телефонов, 16 зарядных устройств, флэш-карту, спрессованное вещество темного цвета и 10 свертков порошкообразного вещества белого цвета.

По имеющейся оперативной информации, к данному каналу поставки запрещенных предметов на территорию учреждения причастен осужденный В. 1987 года рождения, отбывающий наказание по статьям 105 ч.1 и 167 ч.2. В ходе оперативно-розыскной работы он признался в совершенном преступлении и написал явку с повинной.

Все материалы направлены в МО МВД «Скопинский» для принятия решения в соответствии с установленным законом порядком, сообщает сайт регионального УФСИН России.