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В рязанской колонии изъяли крупную партию запрещенных предметов

18:15 / Общество

Оперативники исправительной колонии №3 совместно с сотрудниками МО МВД «Скопинский» обнаружили в электрическом воздушном компрессоре спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы: 19 сотовых телефонов, 16 зарядных устройств, флэш-карту, спрессованное вещество темного цвета и 10 свертков порошкообразного вещества белого цвета.

По имеющейся оперативной информации, к данному каналу поставки запрещенных предметов на территорию учреждения причастен осужденный В. 1987 года рождения, отбывающий наказание по статьям 105 ч.1 и 167 ч.2. В ходе оперативно-розыскной работы он признался в совершенном преступлении и написал явку с повинной.

Все материалы направлены в МО МВД «Скопинский» для принятия решения в соответствии с установленным законом порядком, сообщает сайт регионального УФСИН России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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