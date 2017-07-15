Современные художники-передвижники представили свою 70-ю выставку в Рязани

Экспозиция в областном художественном музее имени И. П. Пожалостина вместила несколько десятков произведений художников России и Европы. Отечественные авторы представляют не только города центральной России, но и Сибирь и Дальний Восток.

Гостей с работами знакомили члены товарищества, созданного в Петербурге – Ольга Лисенкова, Валерий Выборжанин и Елена Лисенкова. Русские виды и европейские «туристические» пейзажи, портреты, христианские сюжеты – неполный список тем картин. Помимо графики и живописи, на выставке «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» представлены несколько скульптур. После официального открытия посетители смогли пообщаться с живописцами.

Художественное некоммерческое объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век. Санкт-Петербург» - преемник общества «передвижников» XIX века, противопоставлявших себя официальному искусству. Членами того товарищества были И. Н. Крамской, В. Г. Перов и другие знаменитые живописцы. Современное «Товарищество», созданное в 2005 году, ставит перед собой задачу объединить лучшие наработки классического искусства с современной проблематикой. Выставка в Художественном музее будет работать до 20 августа.