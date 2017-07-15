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Глава Рязанского региона Николай Любимов провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества

19:01 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Глава Рязанского региона Николай Любимов провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества
Фото: Александр Королев.

В сегодняшней встрече приняли руководители ряда профильных министерств, крупнейших предприятий и общественных организаций, уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Открывая встречу, глава региона Николай Любимов отметил, что развитие бизнеса - один из приоритетов в работе регионального правительства.

Я, безусловно, считаю этот сегмент экономики исключительно важным. Мы постараемся сделать все от нас зависящее для создания максимально комфортной деловой среды, оказывать необходимую поддержку предприятиям, работать над снижением административных барьеров, – сказал Николай Любимов.

По его словам сейчас складываются конструктивные отношения со всеми общественными организациями, объединяющими бизнес-сообщество. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия по улучшению условий для стабильного развития бизнеса в регионе. Одним из главных вопросов встречи стали изменения в налоговом кодексе РФ, касающиеся движимого имущества.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июля 2017 года
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