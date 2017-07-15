Глава региона Николай Любимов поручил представить варианты решения проблем рязанских дольщиков

Сегодня прошли встречи ряда членов регионального правительства и руководителей администрации Рязани с дольщиками ЖК «Аэробус» и строящегося дома СК «Вятич», по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию

Во встречах с участниками долевого строительства приняли участие и.о. заместителя председателя правительства области Андрей Савичев, министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, заместители главы администрации Рязани Лариса Крохалева и Ольга Свинцова.

Речь шла о способах достройки дома в мкр. Семчино (ЖК «Аэробус») и дома по ул. Кальная (СК «Вятич»). Андрей Савичев проинформировал дольщиков о том, что глава региона Николай Любимов поручил администрации города Рязани к 18 июля представить варианты решения проблем по достройке этих объектов для принятия окончательного решения.

Источник: сайт правительства Рязанской области